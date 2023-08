Consommation de drogue – Environ 200 Genevois consommeraient du crack La consommation de crack augmente rapidement depuis son arrivée dans la Cité de Calvin en 2021. Selon Daniele Zullino, chef du service d’addictologie des HUG, les usagers seraient déjà des centaines.

Daniele Zullino, chef du service d’addictologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), déclare qu’il y a actuellement environ 200 consommateurs de crack sur le canton, dont 80 connus par son service. Une explosion de la consommation qui pourrait s’expliquer par le coût très bas des doses, mais également par son potentiel addictif.

«C’est définitivement moins que l’épidémie d’addiction à l’héroïne, il y a dix ans. Mais ce chiffre peut augmenter», relève le Professeur Zullino dans un entretien paru dans Le Matin Dimanche. «Il n’y a pas d’aggravation depuis le début de l’année mais cela ne se calme pas non plus», constate-t-il.

Le Professeur ajoute que «les situations que vivent aujourd’hui Paris, Londres et certaines villes allemandes montrent que l’évolution du nombre de consommateurs peut être rapide et imprévisible». Selon le spécialiste, les traitements de substitution n’ont pas vraiment fonctionné jusqu’à maintenant.

Une addiction plus importante

«Le crack s’inhale, entre en contact avec les poumons et parvient au cerveau sans dissolution du produit. L’effet est plus rapide (7-10 sec.) qu’en injection, où la cocaïne passe par les veines avant d’atteindre le cerveau en quelque trente secondes», explique le Professeur Zullino. Selon le spécialiste, cette quasi-instantanéité aurait pour conséquence de rendre l’addiction plus importante.

Malgré une augmentation constante des consommateurs, le Quai 9 a renoncé cet été à accueillir les consommateurs de crack dans ses locaux pendant la journée. Selon l’association Première Ligne, qui gère ce lieu de réduction des risques, le site n’est pas adapté à cette drogue. La décision a été prise pour garantir la sécurité des collaborateurs et des autres usagers.

