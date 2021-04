Les problèmes du FC Sion – Constantin au cœur de l’équaSion Dernière place au classement, match de la peur à Vaduz ce dimanche, menace de relégation directe en Challenge League: gros plan sur les problèmes du FC Sion et de son président. Daniel Visentini

À la mi-mars, Christian Constantin s’était propulsé entraîneur du FC Sion ad interim, avant l’arrivée de Marco Walker. Cela n’avait pas suffi pour éviter une défaite sans appel face à Servette. ERIC LAFARGUE

Quatre années déjà que le FC Sion joue avec le feu. Quatre saisons à compter les points dans la fébrilité, au printemps. Les mêmes tourments, les mêmes erreurs, toujours le mélodrame en toile de fond et un homme pour incarner tout cela: Christian Constantin. On aurait tort d’habiller l’omnipotent président de tous les maux; on aurait tort aussi d’ignorer un management dépassé et ses conséquences. Sion est aujourd’hui la lanterne rouge du championnat avec trois points de retard sur la neuvième place, il s’apprête à disputer un match de la peur à Vaduz (9e justement) ce dimanche et même si les Valaisans devaient arracher au Liechtenstein l’idée d’un espoir, les dysfonctionnements chroniques disent une douleur permanente depuis trop longtemps.