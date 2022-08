Football – Constantin: «Jusqu’à 17h50, je n’avais aucune certitude» En attendant la présentation officielle de Mario Balotelli, prévue jeudi après-midi, le président du FC Sion a évoqué ce gros coup réalisé sur le marché des transferts. Jérôme Reynard - Martigny

Christian Constantin, Mario Balotelli est-il officiellement un joueur du FC Sion?

Tous les papiers ont été déposés entre 17h55 et 17h59 à Berne et la Swiss Football League nous a confirmé la bonne réception dans les temps (ndlr: le marché des transferts internationaux fermait à 18h mercredi). Nous avons un accord signé avec Adana Demirspor (ndlr: où Balotelli disposait d’un contrat valable jusqu’en 2024) et Mario s’est engagé pour deux ans chez nous. Seules les dernières formalités administratives doivent encore être transmises à l’international.

Quel est votre regard sur ce transfert?

C’est clairement le plus gros transfert depuis mon arrivée en 1992. On parle d’un attaquant qui aurait pu prétendre à un Ballon d’Or et qui n’a que 32 ans; donc d’une catégorie de joueur à laquelle nous ne sommes pas habitués en Suisse. Gennaro Gattuso? Ce n’était pas pareil. Il avait déjà deux ans de plus quand il est arrivé chez nous en 2012.

A quel genre d’accord êtes-vous parvenus sur le plan salarial?

A quelque chose de supérieur à ce que je voulais et d’inférieur à ce que demandait Mario au départ.

Mario Balotelli vous a-t-il aidé à boucler le deal avec son club en Turquie, qui réclamait 3,2 millions d’euros pour ce transfert?

Mario a fait des efforts et nous a aidés sur tous les plans.

A quel point ce transfert a-t-il été compliqué à réaliser?

Avec Mario, on était d’accord depuis un mois et demi. Ça a été plus compliqué avec son club. Il y avait du poker menteur. Mais c’est normal dans ce genre de cas.

Avez-vous douté durant cette dernière journée de mercato?

Avec Mario non. Il était là hier soir. Il a dormi ici la nuit dernière. Aujourd’hui, on vous l’a simplement caché toute la journée (ndlr: il a seulement été aperçu à la Porte d’Octodure à l’approche de la deadline, après être entré par l’arrière). Pour le reste, ça s’est passé comme ça se passe dans ce genre de cas. Jusqu’à 17h50 et la réception des papiers d’Adana Demirspor, je n’avais aucune certitude.

Comment est née cette idée?

Dans l’esprit de Barthélémy, qui a d’ailleurs fait un très grand travail pour ce transfert. Un jour, on a discuté ensemble. On cherchait un moyen de lancer une nouvelle dynamique après deux ans de Covid. On voulait une équipe plus performante. Et on savait que ça passait par ce genre de joueur. A un moment, on a même pensé à Cavani. On a parlé avec lui d’ailleurs... Finalement, ça s’est fait avec Mario et nous en sommes ravis. Cette dernière journée de mercato, avec également l’officialisation de François Moubandje, ne pouvait pas mieux se dérouler.

