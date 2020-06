Simplon (VS) – Construction d’une piste de chars suspendue Le projet de piste pour chars d’assaut d’armasuisse Immobilier a été mis en suspens suite à l’opposition de Patrimoine suisse et de quelque 10’000 signataires d’une pétition. Une remise à l’enquête est espérée au printemps 2021.

Selon les opposants, les installations prévues étaient «en contradiction flagrante avec le paysage unique et les valeurs culturelles» du col du Simplon. (Photo d’illustration) KEYSTONE

Armasuisse immobilier renonce pour l’instant à construire une piste pour chars d’assaut et à agrandir l’infrastructure militaire au Simplon (VS). Près de 10’000 personnes avaient signé une pétition et Patrimoine suisse avait recouru contre le projet.

«Après examen des éléments fournis, armasuisse Immobilier, aux côtés de l’armée, a décidé de retirer la demande de permis de construire», a indiqué l’Office fédéral de l’armement mardi dans un communiqué. Le projet sera remanié et une remise à l’enquête est espérée au printemps 2021.

Mais cette fois, le centre de compétences immobilières du Département fédéral de la défense souhaite impliquer les opposants privés, les associations et les autorités concernées. Il «conviera les intervenants à travailler ensemble cet automne». De plus, il demandera une expertise fédérale pour la protection de la nature et du paysage.

Projet à 30 millions de francs

Selon armasuisse, la place de tir sur Simplon «est la plus importante pour l’instruction en formation de l’artillerie». Elle permet «de tirer sur de grandes distances et avec la majorité des types de munitions d’artillerie».

Les Chambres fédérales avaient approuvé en 2018 le projet à hauteur de 30 millions de francs.

Selon les signataires de la pétition et l’association Patrimoine suisse, soutenus par plusieurs organisations de défense de l’environnement, les installations prévues étaient «en contradiction flagrante avec le paysage unique et les valeurs culturelles» du col du Simplon. En revanche, la «majorité de la population» de Simplon-Village soutenait le projet, avait indiqué son président en novembre 2019.

( ATS/NXP )