Premier bilan pour le LHC – «Construire une équipe, ça prend du temps» Le Lausanne HC a rejoint la trêve internationale comme il avait commencé la saison: par une défaite sans avoir démérité, vendredi soir à Davos (4-1). Jérôme Reynard Davos

Christoph Bertschy a inscrit 18 points (8 buts) en 21 matches jusqu’ici. KEYSTONE

C’est l’histoire de cette première partie de saison. Une prestation globalement structurée, de la fluidité dans les transitions, mais une certaine incapacité à capitaliser en zone offensive. A Davos vendredi soir (1-4), Lausanne a rejoint la trêve internationale comme il avait entamé le championnat, mi-septembre à Bienne et à Zoug: par une défaite sans avoir démérité.

Cette équipe manque de tranchant, c’est un fait. Il y a les blessures, bien sûr, mais il y a également une légion étrangère qui ne parvient pas à jouer son rôle de locomotive. Sur le front de l’attaque, on connaît le problème Phil Varone depuis plusieurs semaines. Et on peut aujourd’hui légitimement se demander si Michael Frolik est armé pour être le buteur que le club vaudois recherchait sur le marché. Le temps nous le dira.