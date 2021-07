Intempéries dans le canton – Contaminée, l’eau de plusieurs communes doit être bouillie De la terre et des matières fécales ont été retrouvées dans l’eau potable de plusieurs communes, à Oron, Daillens, Penthaz et Penthalaz. Claude Beda

À Oron, l’eau ne doit pas être consommée sans être bouillie. VQH/Archives

«Cette situation est sans nul doute due aux fortes pluies, explique Philippe Modoux, syndic d’Oron. Cela arrive parfois en cas d’inondation. Pas de quoi s’alarmer toutefois.» De la terre et des matières fécales ont été retrouvées dans l’eau potable. La Commune enjoint ses administrés à ne pas la consommer sans la faire bouillir. Les zones touchées sont principalement Oron, Châtillens, Vuibroye, Palézieux-Village, Chesalles, Bussigny et Oron-le-Châtel. Les Commune de Daillens, Penthaz et Penthalaz se retrouvent dans le même cas.

Analyses en cours

Des analyses sont actuellement effectuées par le laboratoire cantonal. Elles ne seront pas connues avant lundi. D’ici là, les habitants sont enjoints à ne pas boire l’eau du robinet telle quelle, et à ne pas l’utiliser pour traiter des aliments, ni même pour laver des récipients.

L’ébullition de l’eau garantit la destruction des éventuels pathogènes, précise l’avis communal. Et pour laver les récipients alimentaires, il faut la porter au moins à 80 degrés. Les communes recommandent aussi de boire provisoirement de l’eau minérale, de se procurer de l’eau potable uniquement à qualité irréprochable et conditionnée dans des bouteilles propres.

