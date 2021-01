De Katmandou à Pully – Conte de Noël pour un Népalais atteint d’un cancer rare Un couple a lancé une cagnotte en ligne pour permettre au jeune frère de l’épouse de se faire soigner en Suisse. Le succès a été fulgurant. Le jeune Népalais a été opéré avec succès la semaine dernière. Laurent Antonoff

Le jeune Prajjwal (à droite) à son arrivée à Pully, le 13 janvier dernier, aux côtés de sa sœur, Reema, et de son mari, Johann Recordon, initiateurs de la cagnotte en ligne. Johann Recordon

C’est peu dire que Johann et Reema Recordon ont soulevé des montagnes. Himalayennes en l’occurrence. En à peine un mois, ce couple de Pully a récolté près de 60’000 francs sur internet. «Au début, la famille et des amis proches ont donné. Puis des médecins, des infirmières, et enfin des gens qu’on ne connaissait pas. C’est incroyable!» But de la collecte en ligne baptisée Opération Népal: permettre à Prajjwal, le jeune frère de Reema, de venir se faire soigner en Suisse d’un cancer inopérable au Népal. Arrivé dans le canton de Vaud le 13 janvier dernier, pris en charge six jours plus tard à l’hôpital de Bâle pour une opération de 20 heures, le jeune homme de 21 ans semble aujourd’hui avoir passé le plus dur.

«J’étais parti au Népal pour m’initier au bouddhisme. C’est là que j’ai rencontré ma femme et son frère, Prajjwal.» Johann Recordon

C’est lors d’un voyage au Népal, en 2017, que Johann Recordon a connu sa femme et toute sa famille. «Je voulais m’initier au bouddhisme. Je venais de boucler un tour du nord de l’Inde à moto. Je suis arrivé pour le Nouvel-An tibétain du côté de Katmandou, en pleine fête des couleurs», se souvient le Pulliéran. Le couple ne se quittera plus. Début 2020, le jeune frère de Reema se plaint de douleurs au dos. «Il a pensé que c’était dû à ses trajets en bus bondés sur les petites routes de montagne, mais les douleurs ont persisté. En raison du Covid qui sévissait aussi au Népal, Prajjwal a dû attendre la fin du confinement pour consulter un médecin», rapporte Johann Recordon. Une IRM confirme le pire: le jeune Népalais souffre d’un ostéosarcome chondroblastique au sacrum-pelvis, un cancer des os très rare (moins de 0,01% des cancers).

«En l’espace de quatre mois, et malgré les séances de chimiothérapie, la tumeur que mon beau-frère avait développée à l’intérieur du bassin, de la grosseur d’une orange, avait triplé. Ils n’avaient jamais été confrontés à ce type de cancer au Népal. Je me suis dit qu’il fallait tout tenter pour le faire opérer en Suisse», poursuit le Pulliéran. Car l’opération est délicate. Elle implique des nerfs du sacrum et des vertèbres, et pourrait provoquer de graves restrictions de mobilité, voire la paraplégie. Johann Recordon contacte les hôpitaux universitaires du pays, mais la crise sanitaire n’arrange rien. C’est finalement l’équipe du Dr Krieg, à Bâle, chef du Centre des tumeurs osseuses et des tissus mous, qui accepte d’opérer le jeune Népalais en raison du caractère rarissime du cas, et à moindres coûts: 65’000 francs. «Nous n’avions que 20’000 francs de côté. Alors on a fait appel à la générosité des gens.» À noter qu’exceptionnellement l’ambassade de Suisse au Népal a accepté de délivrer un visa de touriste à Prajjwal, alors qu’ils avaient tous été annulés pour cause de Covid.

Donateurs invités au Népal

En trois jours, la cagnotte en ligne lancée juste avant Noël affichait déjà plus de 10’000 francs. L’objectif était d’en récolter 40’000 jusqu’à la fin de janvier. À ce jour, elle se monte à près de 58’000 francs. Un énorme succès. Johann Recordon: «Je crois que les gens ont voulu faire une bonne action. Pour une fois en cette période de crise sanitaire, ils avaient le pouvoir de sauver une personne, de la guérir. Cela a certainement résonné chez eux.» Plusieurs centaines de donateurs se sont engagées pour des sommes allant de 10 à 5000 francs. En contrepartie, ils recevront des cartes de remerciements en népalais et des recueils de recettes tibétaines héritées de la grand-mère de Prajjwal. Les plus généreux, s’ils passent un jour par Katmandou, seront même accueillis plusieurs nuits chez Prajjwal à Katmandou, au pied de l’Himalaya.