Football – Contini: «Vous savez, mon père était boxeur…» Girogio Contini, entraîneur du Lausanne-Sport, se méfie de son adversaire bâlois, malgré ses contre-performances récentes. «C’est lorsqu’un combattant est presque au sol qu’il est le plus dangereux», estime-t-il. Florian Müller

Giorgio Contini espère voir ses hommes reproduire la même intensité dans le jeu que face à Servette la semaine passée. Eric Lafargue

C’est un Bâle largement en crise que le Lausanne-Sport s’apprête à défier ce samedi soir (20h30). Après sa probante victoire face au Servette FC la semaine passée (3-1), le club vaudois à l’occasion d’entrer dans une spirale positive.

Giorgio Contini, on imagine que la victoire face à Servette a fait énormément de bien au groupe?

C’est sûr. On attendait de produire ce match référence et il est tombé au bon moment. C’était vraiment un match complet, tant dans l’attitude, sur le plan tactique que dans l’état d’esprit. C’est mérité je pense et ça fait du bien.

«Si on regarde le classement, on voit bien que la pression est inchangée. On n’a pas le droit de se reposer, parce que c’est très serré» Giorgio Contini, entraîneur du FC Lausanne-Sport

Une victoire qui tombe au bon moment, après cinq matches sans succès…

Oui, en plus c’était un derby, qu’il s'agit toujours d'aborder de manière différente, dans la maîtrise des émotions. C’est pour ça que je suis fier du groupe, qui a su répondre présent.

La pression retombe un peu? La semaine écoulée a été plus sereine que les précédentes?

Si on regarde le classement, on voit bien que la pression est inchangée. On n’a pas le droit de se reposer, parce que c’est très serré. Avec deux victoires de suite, tu peux viser le haut du classement; deux défaites et tu regardes en bas. Dans un championnat comme ça, il faut essayer de créer des dynamiques positives et de les entretenir.

«C’est bien de maintenir une concurrence, que les joueurs sentent que derrière il y a des joueurs qui poussent» Giorgio Contini, entraîneur du FC Lausanne-Sport

Avec le duo d’attaquant Hicham Mahou et Evann Guessand, performant face à Servette, vous avez trouvé la bonne formule offensive?

Pour ce match-là, oui. Mais il s’agit toujours de se remettre en question en vue du prochain adversaire. Le duo a bien fonctionné, c’est vrai, les deux joueurs sont complémentaires. Mahou apporte sa vitesse, Guessand travaille fort sur la défense adverse et est capable de garder les ballons.

Donc ils seront reconduits?

C’est probable. Cette semaine, on enregistre également le retour de blessure de Jonathan Bolingi, qui peut aussi apporter beaucoup. C’est bien de maintenir une concurrence, que les joueurs sentent que derrière il y a des joueurs qui poussent.

Avec sa vitesse, Hicham Mahou (Lausanne)

avait fait très mal aux Servettiens samedi dernier. Eric Lafargue

Parlons concurrence, justement. Rayon gardiens, Thomas Castella avait joué l’avant-dernier match face à Berne, et Mory Diaw a retrouvé sa place face à Servette. Un tournus entre les deux hommes va-t-il se mettre en place?

Pas du tout. La hiérarchie est claire: Mory est notre numéro un. Cela ne va pas changer. Mais avec les matches qui s’enchaînent, j’ai jugé opportun de laisser souffler Mory, qui plus est cela permettait à Thomas de se mettre dans le rythme en vue du match de Coupe (ndlr: mercredi face à GC). Je sais que d’être numéro deux est un rôle souvent ingrat. On a deux bons gardiens, très professionnels, c’est un plus.

«Les Bâlois sont orgueilleux, ils voudront montrer une réaction» Giorgio Contini, entraîneur du FC Lausanne-Sport

Le FC Bâle est votre prochain adversaire. Alors qu’ils viennent d’encaisser six buts face à Winterthour (défaite 6-2 en Coupe), les Rhénans sont-ils bons à prendre?

Vous savez, mon père était boxeur. Alors je sais parfaitement que c’est lorsqu’un combattant est presque au sol qu’il est le plus dangereux. Vu le contexte, Bâle devra absolument montrer une réaction. C’est pour ça qu’on doit rester humble et attentif. Se concentrer sur nos fondamentaux et essayer de répéter les choses qu’on a bien faites face à Servette.

Bâle, ça ne fait plus vraiment peur?

C’est vous qui le dites. Les Bâlois ont toujours des individualités qui peuvent faire la différence. D’autant plus qu’ils sont orgueilleux, ils voudront montrer une réaction. Si la machine repart, ils peuvent encore faire très mal.

«Lors de nos deux premières confrontations, on a montré qu'on pouvait regarder le FC Bâle droit dans les yeux» Giorgio Contini, entraîneur du FC Lausanne-Sport

Vous vous attendiez à les voir en prendre six contre une équipe de Challenge League?

Ce n'est pas le genre de choses auxquelles on peut s’attendre. Nous aussi on a pris quatre buts en trois minutes à YB, parfois le foot est irrationnel. Ce que j’ai vu, c’est une équipe de Winterthour très disciplinée, qui avait envie de faire mal dans les duels. C’est la voie à suivre, il faut être agressif, ne pas leur donner envie de jouer. Alors on aura la possibilité de faire des différences.

Longtemps, les équipes de Super League allaient à Bâle pour ne pas perdre. Aujourd’hui, vous y allez pour gagner?

Évidemment. Lors de nos deux premières confrontations, on a montré qu'on pouvait regarder le FC Bâle droit dans les yeux. Dans le jeu, je nous ai même trouvé meilleurs. Maintenant, il s’agira d’être efficace quand les occasions se présenteront. Comme Winterthou, qui a marqué sur sa première frappe. Ensuite, tout a tourné en sa faveur.