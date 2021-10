Football – Contre Bâle, Carouge a cru en sa bonne étoile Tombeur de l’ogre bâlois mercredi soir, Étoile Carouge a réalisé l’un des plus grands exploits récents de la Coupe de Suisse. Ses acteurs en livrent les clés. Brice Cheneval

Les joueurs d’Étoile Carouge et le public de la Fontenette ont offert un beau moment de communion mercredi soir. KEYSTONE

C’était lendemain de fête à Carouge, jeudi. De ceux dont on se réveille plus fatigué qu’à l’heure du coucher mais baigné d’une douceur enivrante. Les émotions n’étaient pas tout à fait retombées après l’exploit d’Étoile face au FC Bâle, en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse (1-0). Les têtes et les cœurs continuaient de ressasser les souvenirs vivaces de la veille. La Fontenette a vibré jusqu’à tard. Une fois achevée la communion avec leur public, joueurs et staff ont fait durer le plaisir autour d’un repas et de quelques verres partagés dans les entrailles du stade. «On n’a pas fait les fous, on a match samedi», promet en rigolant Damien Chappot, d’une voix portant tout de même les stigmates d’une soirée animée.