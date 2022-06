Violences en emploi – Contre le harcèlement sexuel, elles veulent des actes Formation pour les cadres et les jeunes, accès garanti à une consultation: quatre élues socialistes proposent des mesures concrètes liées au travail. Lise Bailat

Berne, le 9 juin 2022. Les conseillères nationales socialistes Laurence Fehlmann Rielle (GE), Sandra Locher Benguerel (GR), Tamara Funiciello (BE) et Valérie Piller Carrard (FR) (de g. a d.) lancent une nouvelle fronde contre le harcèlement sexuel au travail. YVAIN GENEVAY/LE MATIN DIMANCHE

«Le harcèlement sexuel est une forme de violence de genre qu’il faut combattre avec détermination.» C’est le Conseil fédéral qui le dit dans un rapport qu’il vient d’adopter sur le phénomène. On y apprend qu’entre 20% et 60% des femmes en Suisse ont été victimes de harcèlement sexuel et que les personnes en situation de handicap et la population LGBTIQ+ y sont particulièrement exposées.