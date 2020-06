Des milliers de manifestants en Suisse contre le racisme et contre les violences policières? Ce n’est pas seulement la participation à un mouvement de solidarité avec les victimes tombées aux États-Unis ou en France. C’est aussi le signe qu’il y a un problème en Suisse. Bien sûr, il est sans commune mesure avec celui des Yankees. Il est aussi, à l’évidence, bien moins grave que les tensions françaises. Mais il existe.

Tous ces visages qui se montrent, toutes ces voix qui se font entendre ne sont pas là pour rejouer les images que CNN ou BFMTV nous envoient. Ils sont dans les rues de Lausanne pour dénoncer des comportements policiers subis par eux ou leurs amis ici et maintenant. Ils voient aussi dans trois affaires vaudoises de sérieux motifs d’inquiétude: trois décès d’hommes noirs sur sol vaudois ces dernières années, chaque fois dans des contextes d’action de la police. Pour les manifestants et leurs soutiens, il n’est pas évident que ces trois morts ne résultent pas de comportements racistes.

«Les manifestants ne sont pas là pour rejouer les images que CNN ou BFMTV nous envoient»

La justice fera son travail, mais a-t-elle à donner une réponse complète face à ce doute? Accusé du meurtre d’un homme noir lors d’une intervention à Bex en 2016, un policier doit répondre de ses actes cette année encore. Le dossier va être renvoyé au tribunal prochainement, explique le procureur cette semaine au quotidien «Le Courrier». Deux autres cas attendent aussi de passer devant la justice. L’une sur la mort d’un dealer présumé à Lausanne en 2018, l’autre sur celle d’un requérant d’asile mort en cellule de police à la Blécherette en 2017.

Nous regardons les difficultés des États-Unis et de la France à faire face au poison du racisme. Et dans ce canton, nous sommes largement convaincus que la dose du même poison est négligeable. Mais que faisons-nous pour réprimer et prévenir le mal? Les procureurs poursuivent des policiers qui abusent et les juges les jugent. Même quand il n’y a pas eu de mort. C’est la moindre des choses. L’habitude de prendre la parole d’un policier pour argent comptant semble appartenir au passé. Pourvu que ça dure. Reste que les procureurs dépendent des policiers comme le boulanger dépend du meunier. Il n’y a pas de «police des polices», d’organe d’enquête indépendante.

Et les griefs qui échappent au radar du droit pénal? Contre le harcèlement de rue, Lausanne a vite mis en place un outil de signalement. Rien que parce que ces attitudes déplacées créent un climat désagréable. Imaginons de transposer cela au monde policier. Difficile, tant son corporatisme a la peau dure. Ainsi, la police de Lausanne compte une commission de déontologie majoritairement composée de policiers. Ce samedi après-midi à Lausanne, les manifestants redemanderont ce que le parlement communal a déjà refusé: une instance indépendante. Et la police cantonale? Sa «Division Médiation, doléances et remerciements» (sic) compte deux policiers et une juriste.

Certes, la police se rapproche de la société qu’elle protège. Ainsi, il n’est plus besoin d’être Suisse pour entamer son école de police. Il suffit de se faire naturaliser avant de l’achever. C’est déjà ça. Ensuite, la formation des policiers intègre un peu des questions liées au multiculturalisme. Et, bien sûr, la police de proximité mise sur le dialogue avec les habitants. Mais que valent ces pas si la militarisation reste un axe central de la philosophie de la police, qui fait le dos rond face aux critiques?

La confiance ne se décrète pas, elle se mérite. La police n’échappe pas à cette règle. Il ne suffit pas de prêter serment devant un hôtel de ville ou le Château cantonal pour être irréprochable durant toute sa carrière. Il faut aussi que les policiers sortent du bunker mental que le système entretient.