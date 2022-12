Lors de cette session d’hiver, en particulier ce lundi 5 décembre, le Conseil national est amené à revoir sa définition des infractions pénales sexuelles. La définition légale du viol présente dans notre Code pénal est archaïque, ne correspond plus aux réalités actuelles et est lacunaire dans la protection aux victimes. Je m’engagerai dès lors avec vigueur pour que notre Code soit adapté, les victimes mieux protégées et les auteurs poursuivis.

Le débat portera en particulier sur la notion du consentement, soit de trouver la meilleure manière de respecter la volonté de chaque partenaire. Ainsi une relation sexuelle serait permise uniquement lorsque la volonté correspondante a été exprimée. Nous parlons ici de consentement. Cette notion est en vigueur tant dans notre ordre juridique que dans de nombreuses situations de la vie quotidienne; le consentement se trouve au centre de nos relations.

«Donnons à notre ordre juridique les moyens de protéger l’ensemble des victimes d’agressions sexuelles et de poursuivre de tels actes.»

Ce changement permettrait, en cas de soupçon, de mettre au centre la question du consentement et de s’affranchir de la question de savoir si la victime a résisté et que l’auteur de violences sexuelles a surmonté la résistance de l’autre personne. Cette solution permettra également de renforcer la prévention contre les violences sexuelles.

En octobre dernier, la Commission des affaires juridiques du Conseil national, dont je suis membre, a fait une avancée significative et a décidé de soutenir le «seul un oui est un oui». Ce progrès est ainsi soumis, en ce mois de décembre, à notre Conseil. J’aurai à cœur de le soutenir, car c’est pour moi l’unique solution juridique qui permet d’assurer l’autodétermination sexuelle et, en cas de viol, que l’ensemble des situations soit pris en compte par notre Code pénal et que les victimes soient véritablement protégées.

En tant que parlementaire de 45 ans, père de deux adolescents, je m’engagerai pour que nous donnions à notre ordre juridique les moyens de protéger l’ensemble des victimes d’agressions sexuelles et de poursuivre de tels actes.

Actuellement, de nombreuses situations de violences sexuelles restent trop souvent impunies. Le «seul un oui est un oui» est l’unique solution qui permettra de protéger les victimes, notamment lorsque celles-ci se trouvent en état de sidération ou lors d’agressions sexuelles dites «par surprise».

Des lacunes à combler

Il est grand temps de combler ces lacunes de punissabilité et que les victimes puissent être pleinement entendues et comprises. Ainsi les rapports sexuels non consentis pourront être considérés comme un viol. Dans ce combat, la Suisse n’est pas seule, de nombreux pays en Europe, tels que la Suède, la Belgique, l’Espagne ou le Danemark, ont également introduit une telle solution.

Notre corps nous appartient et nous seul pouvons décider de ce que nous souhaitons en faire. «Seul un oui est un oui» permettra de protéger davantage les victimes d’agressions sexuelles.

Alexandre Berthoud Afficher plus Conseiller national (PLR/VD), membre de la Commission des affaires juridiques du Conseil national

