Deux personnes blessées – Contresens et collision sur l’A9 en Valais Mercredi soir, une jeune automobiliste est rentrée dans deux autres véhicules, alors qu’elle roulait à contresens sur l’autoroute entre Martigny et Saxon.

L'accident a impliqué trois véhicules. Police cantonale valaisanne

Une automobiliste de 28 ans a provoqué une collision avec deux autres véhicules en roulant à contresens sur l’autoroute A9 mercredi vers 19h30 entre Martigny et Saxon (VS). L’automobiliste et une autre personne ont été légèrement blessées.

La jeune femme domiciliée en Valais circulait seule au volant de sa voiture lorsqu’elle s’est engagée sur la voie de décélération peu avant une aire de repos. Elle a alors effectué un demi-tour et continué sa route à contresens sur la voie de dépassement en direction de Martigny, explique la police cantonale valaisanne jeudi dans un communiqué.

Quelques mètres plus loin, elle est entrée en collision avec deux véhicules qui circulaient normalement en direction de Sion. Deux automobilistes, dont celle roulant à contresens n’ont été miraculeusement que légèrement blessés et hospitalisés.

La route a été fermée à la circulation jusqu’à 22h15, précise encore la police.

ATS

