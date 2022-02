Tiraillements entre Genève et Berne – Contrôles aux frontières à l’aéroport: Berne ne veut plus payer Un audit fédéral pointe le fait que Genève devrait prendre en charge des coûts aujourd’hui payés par la Confédération. Mauro Poggia n’est pas d’accord. Cathy Macherel

Contrôle des arrivées à Genève Aéroport. PIERRE ALBOUY

Genève Aéroport, dont les finances ne sont pas au mieux, et le Canton de Genève se seraient sans doute bien passés de ce reproche. Un rapport d’audit du Contrôle fédéral des finances, rendu public lundi soir, estime que la Confédération paie beaucoup trop pour des services à Cointrin. Concrètement, on reproche à Genève de laisser à la Confédération le soin de mettre la main à la poche pour les tâches de contrôles d’entrée sur le territoire à l’aéroport, alors que celles-ci devraient être imputées au Canton. Et le grief ne concerne pas un petit montant: entre 17 et 22 millions par an. Une «erreur», selon l’audit, que la Confédération cherche à rectifier.