Administration fédérale des douanes – Contrôles de sans-papiers: les socialistes demandent des explications Deux interpellations, une cantonale, l’autre fédérale, seront déposées à Genève et Berne. Pour les élus PS, «il y a un vrai problème». Luca Di Stefano

Des contrôles «intenses» et «systématiques» par les douaniers aux alentours des sites d’aide alimentaire sont dénoncés par le Parti socialiste. LUCIEN FORTUNATI

Trois semaines après le cri d’alarme lancé par les associations d’aide aux sans-papiers, les élus politiques entrent en scène. Jeudi, le Parti socialiste (PS) genevois a annoncé une réaction institutionnelle afin de dénoncer les contrôles douaniers renforcés. Le député genevois Diego Esteban s’apprête à déposer une question urgente au Grand Conseil lors de la session de début mars; quant au conseiller national Christian Dandrès, il annonce une interpellation parlementaire, à Berne.

Dans le viseur des élus PS, l’administration fédérale des douanes. Ou plutôt, «l’opacité» de sa mission sur le territoire genevois. Car au début de février, les contrôles «intenses» et «systématiques» ont semé un vent de panique parmi les bénéficiaires de l’aide alimentaire sur le site de Caran d’Ache, à Thônex. Ces contrôles ne ciblent pas frontalement les lieux de distribution, mais donnent lieu à des interpellations de sans-papiers, puis à la transmission du dossier à l’Office cantonal de la population et des migrations en vue d’une expulsion, selon les collectifs de soutien aux travailleurs illégaux. Or Genève adopte une pratique conciliante à l’égard des personnes sans titre de séjour depuis plusieurs décennies.