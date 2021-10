Éditorial - Convaincre, oui, mais qui?

Face à la vaccination, le Conseil fédéral se rêve portugais ou italien. À peine 61% des Suisses ont reçu deux doses du sérum contre le Covid-19, loin des taux des pays du sud de l’Europe. On doit pouvoir faire mieux, estime le gouvernement. Il a détaillé mercredi sa nouvelle offensive, qui s’articule autour d’un mantra: il faut aller au plus proche des indécis pour les convaincre. Après les slogans mous, la proximité.

Mais le Conseil fédéral évite de répondre à la question clé: pourquoi la Suisse a-t-elle un taux de vaccination contre le Covid-19 parmi les plus bas d’Europe? Il aurait été intéressant qu’il cherche à répondre sérieusement à cette énigme plutôt que d’agir comme une entreprise qui lancerait sa nouvelle barre chocolatée sans avoir fait d’études de marché.

«La Suisse est-elle trop privilégiée pour se sentir vraiment vulnérable face au virus?»

Certaines études donnent raison au Conseil fédéral. Elles rappellent que la plupart des personnes hésitantes n’ont aucun agenda politique. Certaines se heurtent à des problèmes d’accessibilité. Mais pour presque toutes, la confiance et la perception du risque encouru en cas de contamination sont déterminantes. Le dialogue direct peut donc avoir de l’effet.

D’autres études menées en Allemagne montrent autre chose, un phénomène contre lequel les bus vaccinaux ne serviront à rien. Les régions les plus riches ont de manière générale des taux plus bas de vaccination chez les enfants. L’hypothèse? Le fait d’avoir un système de santé performant et de l’argent peut donner l’impression d’être à l’abri.

La Suisse est-elle trop privilégiée pour se sentir vraiment vulnérable face au virus? Ou sous-estime-t-on la fracture sociale? Tôt ou tard, il faudra bien l’autopsier.

