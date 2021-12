Réduire l’affluence en magasin – Coop, Migros et Denner vont limiter le nombre de clients L’Association suisse des commerces de détail réagit à la progression du variant Omicron. La mesure sera appliquée dès la semaine prochaine. Auriane Page - avec l'ATS

KEYSTONE/Ti-Press/Alessandro Crinari

Au vu de la forte augmentation du nombre de cas de Covid-19, l’Association suisse des commerces de détail (Swiss Retail Federation) annonce vouloir limiter le nombre de personnes dans les surfaces de vente. La mesure entrera en vigueur la semaine prochaine.

«Nous espérons que cette autorégulation volontaire permettra d’éviter des fermetures de magasins et d’autres mesures rigides», explique Christa Markwalder, présidente de la Swiss Retail Federation.

Manor aussi de la partie

De son côté, Manor affirme soutenir cette position: «Nous souhaitons ainsi faire preuve de solidarité et apporter notre contribution à la lutte contre la pandémie», précise Andreas Richter, corporate communications manager de Manor.

«Nous souhaitons ainsi faire preuve de solidarité et apporter notre contribution à la lutte contre la pandémie.» Andreas Richter, Manor

Il ajoute que Manor introduira les mesures relatives aux restrictions de capacité dans ses grands magasins à partir du 13 décembre 2021: «Ces mesures comprennent la régulation de la fréquentation et des instructions renforcées sur les règles d’hygiène et de distance, ainsi que sur le port obligatoire du masque.»

Multiples recommandations

Du côté de Coop, Migros et Denner, on recommande de faire ses achats plutôt en début de semaine, d’éviter les heures de pointe et de respecter les distances. De plus, une seule personne par ménage devrait s’occuper des courses. Dans la mesure du possible, il faudrait utiliser un moyen de paiement sans contact. Les détaillants renvoient en outre à l’obligation du masque et aux autres gestes barrières.

Auriane Page est journaliste au sein de la rédaction numérique. Après un Bachelor en communication, sociologie et management à l’Université de Neuchâtel, elle a obtenu son Master en journalisme et communication à l’Université de Genève. Elle a notamment travaillé à «Canal Alpha» et à la «RTS». Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.