C’est vous qui le dites 25 novembre - COP26, Lutry, transition énergétique, loi Covid

COP26

On savait…

La COP26 n’a pas apporté de surprise et on le savait d’avance. On savait qu’elle déplacerait des milliers de personnes en avion avec un bilan carbone catastrophique (faites comme je dis, pas comme je fais).

On savait que les médias allaient nous matraquer du réchauffement climatique jusqu’à saturation. On savait qu’un accord ne peut se faire qu’à l’unanimité et que par conséquent, il ne peut qu’être la volonté du moins ambitieux qui dit: c’est ça ou pas d’accord.

La montagne a donc accouché d’une souris et celles et ceux qui miment l’indignation ou la satisfaction qu’on a quand même fait des beaux discours nous font simplement sourire.