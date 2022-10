Abo Lutte pour le climat – Copenhague, la ville qui ne veut plus de son carbone À l’heure de la crise climatique et énergétique, la capitale danoise et ses habitants ouvrent la voie ambitieuse vers des cités neutres en CO ₂ . Reportage.

Avec sa piste de ski sur le toit et son mur de grimpe le plus haut du monde, l’incinérateur de Copenhill est devenu le symbole de la ville. ALAMY STOCK PHOTO

Virginie Lenk - envoyée spéciale à Copenhague

La jeune femme qui me tend les skis aux carres tranchants me prévient en souriant: «C’est comme skier sur de la glace, mais on s’y habitue. Si vous descendez ici, vous descendrez partout!» Bienvenue à Copenhill, une piste de ski surréaliste en plein centre de Copenhague. Nichée sur l’immense toit en pente de l’incinérateur géant de déchets, c’est l’emblème probablement aussi connu aujourd’hui des Danois que la Petite Sirène. Et pas de doute, l’édifice en impose.