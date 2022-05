Hausse d’impôts refusée – Coppet apprend à vivre avec 10% d’argent en moins La Municipalité a renoncé à demander l’annulation du scrutin, même si certains électeurs ont pu être trompés par la campagne des référendaires. Raphaël Ebinger

Coppet doit freiner ses dépenses après le refus de la hausse de 8 points d’impôts. Maxime Schmid

Près de 10% de son budget. Coppet doit trouver comment économiser 3,2 millions de francs sur 35 millions de charges. La Municipalité se réunira vendredi pour prendre des premières mesures concrètes après le refus dans les urnes de la hausse de 8 points d’impôts. «Nous n’avons plus de réserves et nous ne voulons pas emprunter pour faire tourner la Commune et laisser à nos enfants une dette trop importante», grimace le syndic Gérard Produit.