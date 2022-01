Festival celtique – Corbeyrier est prête à réendosser son manteau celtique Les Robaleux peuvent se réjouir: ils vont retrouver leur raout, 13e édition, les 24 et 25 juin, après la pause Covid forcée depuis 2018. Karim Di Matteo

Les excités du prochain Festival celtique de Corbeyrier auront deux bonnes raisons de fêter: le retour les 24 et 25 juin de la manifestation populaire dont ils ont été privés depuis l’édition 2018 par le Covid et le quart de siècle de ce bon vieux raout robaleu né de la volonté de quelques passionnés un jour de 1997. La billetterie est ouverte via le site internet www.festival-corbeyrier.ch.