Tradition villageoise – Corcelles renoue avec sa mise des vins

Lot après lot, les clients de la mise des vins de Corcelles-près-Payerne (ici en 2016) peuvent miser le prix de leurs crus de Lutry ou de Villette. SÉBASTIEN GALLIKER

En moyenne, la Commune de Corcelles-près-Payerne réalise près du tiers de son chiffre annuel de la cave lors de la traditionnelle mise des vins de ses 4,3 hectares de vignes à Savuit, à Lutry et à Épesses.

Mais il s’agit surtout d’un rendez-vous traditionnel qui se perpétue depuis plus de cent vingt ans, le premier samedi de mars. Alors quand il a fallu réfléchir à l’organisation du rendez-vous de ce samedi 5 mars, la Municipalité n’a pas hésité.

«L’édition 2020 avait eu lieu juste avant le confinement, mais la clientèle était déjà inquiète de la pandémie. Et en 2021, on a simplement dû annuler. Pour retrouver ces moments de partage privilégiés, on a donc rapidement décidé de l’organiser, même sous le régime des 2G», sourit Ariane Baux Jaquemet, municipale en charge des Vignes.

Finalement, Corçallins et amateurs n’auront pas besoin de déguster assis. Et de rappeler que les clients, dont certains viennent des confins de la Suisse alémanique, souhaitent davantage partager un bon moment que faire des économies.

Au Pont de danse

Au lieu de la cave de la Grotte, située à Payerne, la dégustation matinale se fera au Pont de danse, de 10 h à 11 h 30. Depuis la récolte 2021, l’œnologue Pascal Matthey vinifie les crus broyards directement chez lui, à Vallamand.

«Sa cuverie est meilleure que nos fûts et il est présent sur place quotidiennement», relève l’édile. Avant la mise de l’après-midi (14 h) à la grande salle, un menu avec accord mets et vins est prévu.

«Les quantités de vendanges étaient faibles en 2021. En vendant moins ce samedi, on devrait éviter de se retrouver en rupture de stock.» Ariane Baux Jaquemet, municipale de Corcelles-près-Payerne

Quant à la mise, elle proposera 4000 bouteilles de Lutry (7500 en 2020) et 2000 bouteilles de Villette (2500 en 2020) en lots de 24 à 48.

«Les quantités de vendanges étaient faibles en 2021. En vendant moins ce samedi, on devrait éviter de se retrouver en rupture de stock, comme cela a été le cas en décembre dernier», glisse Ariane Baux Jaquemet. Une mise spéciale de douze cartons de pinot noir sera aussi organisée en faveur de la Société de jeunesse, qui organisera le Giron de la Broye en juillet.

