Deux enfants qui s’aiment comme des grands, c’est «Close», un grand moment de pureté remarqué au dernier Festival de Cannes, du Belge Lukas Dhont. dr

«Close» ou l’émotion à l’état pur

Léo et Rémi. Deux jeunes garçons très proches. Qui ne se quittent jamais, dorment parfois l’un chez l’autre, passent tout leur temps ensemble. Ils ont treize ans. Des préados, en somme. Un jour, une fille de leur classe leur demande s’ils sont ensemble. Dans le monde de 2022, la question est relativement anodine et en aucun cas malveillante.

Elle suffit pourtant à perturber Léo. Qui prend tout à coup ses distances avec Rémi. Ces gestes de repli, de rejet, d’éloignement, peuvent être très mal perçus dans les consciences de si jeunes hommes. Elles peuvent même avoir un effet dévastateur.

C‘est cette dévastation que filme Lukas Dhont. Sans pathos, sans complaisance. Mais avec douceur, justesse, délicatesse, afin de ne pas nuire à la fragilité de l’ensemble. Il y a d’ailleurs un contraste entre la dureté de ce qu’il raconte, la douleur que le film exprime, et sa mise en scène tranquille, ses plans printaniers, presque indécents de beauté.

«Girl», le premier long-métrage de ce jeune cinéaste belge, 31 ans aujourd’hui, nous avait déjà éblouis, faisant preuve d’une maturité peu commune chez un réalisateur débutant. Le deuxième le confirme de manière sidérante. C’est l’un des, voire le meilleur film de 2022. L’un de ceux qui résonnent longtemps dans nos consciences et nos mémoires. PGA

Note: **** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Couleurs de l’incendie», de la très belle ouvrage

Une confrontation d’acteurs au sommet, entre Léa Drucker incarnant Madeleine Péricourt, qui se débat à la tête d’un empire, et ses conseillers avides, ici Benoît Poelvoorde, terrifiant en homme blessé que l’affront rend sauvage. JMH / DR

Après Albert Dupontel qui conquérait le roman «Au revoir là-haut», y injectant ses utopies sociales rageuses autant que son romanesque surréaliste, un autre comédien réalisateur, Clovis Cornillac, s’attaque au deuxième volume de Pierre Lemaitre.

Certes, le Paris de 1927, où grenouillent la montée du fascisme et la lutte des classes, offre un tableau moins flambeur que la Première guerre. Mais le clan Péricourt, riche en esprits odieux comme en jeunes pousses flambeuses, joue la gamme de la psychologie humaine, expose les caractères les plus veules comme les plus courageux.

Glissant du détail au plan large, la mise en scène solide, classique au meilleur sens du terme, rend justice à la fresque cinématographique de l’écrivain. Les acteurs, Léa Drucker en maîtresse femme ou Benoît Poelvoorde en fauve blessé, embarquent pour le meilleur et pour le pire. Émotions. CLE

«Plancha», lourd et gras comme une merguez mal cuite

Les «usual suspects» de la comédie franchouillarde dans «Plancha». FRENETIC / DR

Après «Barbecue», petite comédie aussi digeste qu’une brochette cramée grignotée entre copains, «Plancha» remet le couvert de l’humour pépère. Prêts à se taper sur le ventre, Franck Dubosc, Lambert Wilson, Guillaume De Tonquédec, Lionel Abelanski et autre Jérôme Commandeur jouent les bobos en goguette. Florence Foresti, mauvaise copine, s’est défilée.

Rien n’est drôle ici, pas même le début d’une vanne entre ces vieux amis qui, à défaut d’avoir rejoint une île paradisiaque, s’allument dans un manoir en Bretagne. Comme leurs parties de tennis bancales, tout tombe à plat, hors jeu, dans le filet ou sur la ligne d’un mauvais goût terne et triste. Les effets éculés se suivent avec une cruauté prévisible, plombent et inondent comme la pluie qui mouille les gens du Nord, la grève qui encrasse les voyageurs ou le caramel au beurre salé qui colle sur le kouign-amann.

Loin d’un méchant homme, le réalisateur Éric Lavaine ne vise sans doute aucun cynisme dans cet état des lieux du prétroisième âge. Mais la maladresse de son scénario laborieux n’invite guère à le suivre. CLE

«Cascadeuses»: casse-cou, et même plus

Des filles casse-cou mais sensibles à découvrir dans «Cascadeuses». Bande à part / DR

Produit par Bande à part, ce documentaire dévoile les coulisses d’une profession peu banale. En racontant leur vie de cascadeuses, Virginie, Petra et Estelle forcent aussi la caméra à zoomer sur des archétypes sociaux et les interrogent d’une manière originale. Violées, battues, défenestrées… ces comédiennes de l’ombre meurent dix, cent fois à l’écran.

Mais les bleus à l’âme font plus mal encore quand la réalité sexiste les rattrape, leur nom oublié au générique, une nuisette exigée pour doper le caractère «hot» de l’image et autres affronts d’un monde d’hommes. La réalisatrice Elena Avdija, d’origine albanaise, offre à ces bombes d’adrénaline «une grammaire cinématographique» qui, pour une fois, les respecte, tout en interrogeant la violence sur les écrans. CLE

«Black Panther, Wakanda Forever»: à voir

Letitia Wright incarne Shuri dans «Black Panther: Wakanda Forever», un nouvel épisode du Marvel Cinematic Universe. Marvel Studios

Avec 700 millions de dollars au box-office américain et 1,3 milliard de dollars dans le monde, «Black Panther», première adaptation d’un comic nommé à l’Oscar du meilleur film en 2018, a été l’un des plus grands succès du Marvel Cinematic Universe.

Toujours en Phase IV, la suite de «Black Panther» est marquée par la disparition de l’acteur Chadwick Boseman, décédé d’un cancer avant le tournage. Au royaume du Wakanda, chacun affronte ce deuil, les scénaristes ayant habilement intégré les aventures superhéroïques à ces réalités plus terre à terre. CLE

