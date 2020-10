Le rappel des mesures principales annoncées ce mercredi

Nous arrivons au terme de la conférence de presse du Conseil fédéral. Voici le rappel des mesures «draconiennes», selon Alain Berset qui entreront en vigueur dès demain jeudi:

Dès ce jeudi, l’obligation de porter un masque sera étendue. Le masque sera désormais obligatoire dans les espaces extérieurs d’installations et d’établissements de type magasins, théâtres, cinémas, salles de concert, restaurants, bars ainsi que sur les marchés et les marchés de Noël.

Il faudra en outre porter un masque dans les zones piétonnes très fréquentées et partout où la concentration de personnes ne permet pas de respecter les distances nécessaires, comme au travail par exemple. Sont exemptés de l’obligation de porter un masque les enfants jusqu’à 12 ans.

Les bars et les restaurants doivent fermer leurs portes de 23h à 6h du matin. Les tables ne pourront pas accueillir plus de 4 personnes à la fois, sauf s’il s’agit de parents avec leurs enfants.

Les réunions de famille ou entre amis dans le cercle privé seront limitées à 10 personnes, en raison du nombre élevé de contaminations dans ce cadre. Les manifestations de plus de 50 personnes ne sont plus autorisées qu’il s’agisse d’activités sportives, culturelles, religieuses ou autre.

Les activités sportives et culturelles non professionnelles ayant lieu à l’intérieur sont limitées à 15 personnes. Les distances et le port du masque devront être respectés. Dans les grandes halles, le masque ne sera pas obligatoire si la distance est garantie.

En revanche, les assemblées parlementaires et communales pourront avoir lieu. Les manifestations politiques et les récoltes de signatures pour des référendums ou des initiatives sont aussi possibles, selon les mesures de protection déjà en vigueur.

Les sports de contact sont interdits. Ces règles prévalent à partir de 16 ans.

Les sportifs professionnels pourront continuer leurs entraînements et leurs compétitions, les artistes professionnels leurs répétitions et leurs représentations. Les chorales d’amateurs ne pourront plus répéter, contrairement aux professionnels.

L’enseignement dans les Universités et autres Hautes Ecoles se fera à distance dès le 2 novembre. Les leçons dans les écoles obligatoires et le secondaire II (gymnases et écoles professionnelles) pourront se donner en présentiel.

Les tests rapides pourront être utilisés dès le lundi 2 novembre pour déterminer une infection. Seules les personnes qui présentent des symptômes, et qui ne font pas partie d’une catégorie à risques pourront bénéficier de ces tests rapides. Si le test rapide est négatif, mais que la personne présente néanmoins des symptômes, elle devra rester en isolement jusqu’à 24 heures après la disparition des symptômes.

La Belgique, la République tchèque, Andorre et l’Arménie: le Conseil fédéral ne classe plus que ces quatre pays ainsi que trois zones en France comme régions à risques en lien avec le coronavirus. Le gouvernement a changé ses critères.