Coronavirus – Le Conseil fédéral ne veut pas de tests systématiques Le gouvernement suisse a rejeté une motion qui lui demandait d’introduire des tests réguliers et représentatifs de dépistage du coronavirus et des anticorps.

Le Conseil fédéral a rappelé que le prélèvement est une procédure invasive que l’Etat ne peut pas imposer aisément. KEYSTONE

Le Conseil fédéral ne veut pas introduire des tests réguliers et représentatifs de dépistage du coronavirus et des anticorps. Il a rejeté une motion en ce sens de la conseillère nationale Verena Herzog (UDC/TG).

Des tests à grande échelle et au moyen d’échantillons représentatifs de la population majoritairement saine et exempte de symptômes ne permettent pas d’obtenir des informations précises sur la situation épidémiologique, souligne jeudi le gouvernement. La probabilité de résultats erronés est très élevée avec de tels échantillons.

En outre, le prélèvement est une procédure invasive que l’Etat ne peut pas imposer aisément. Le Conseil fédéral est également opposé à des tests généralisés de détection des anticorps, car la signification de leurs résultats n’est pas encore claire.

Dans sa motion, Mme Herzog demande au Conseil fédéral d’introduire des tests réguliers et représentatifs de dépistage du coronavirus et des anticorps. Selon elle, seule cette façon de faire peut permettre d’évaluer correctement la situation des différentes régions touchées en Suisse et de prendre des mesures ciblées. Cette vue d’ensemble est essentielle à la mise en œuvre de décisions politiques.

ATS/NXP