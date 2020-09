Santé mondiale – Coronavirus: le point sur la pandémie Faits marquants, nouvelles mesures, nouveaux bilans: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

À Londres, le 10 septembre 2010. AFP

Le Brésil franchit le seuil des 130’000 morts

Le Brésil a franchi vendredi le seuil des 130’000 morts du Covid-19, avec une baisse encourageante de la moyenne des décès quotidiens mais des inquiétudes persistantes dans un pays où la pandémie a exacerbé les inégalités sociales et les tensions politiques.

Le ministère de la Santé a fait état de 874 décès et 43’178 nouvelles contaminations lors des dernières 24 heures, ce qui, plus de six mois après la confirmation du premier cas, porte à 130’396 le nombre de morts et à 4’282’164 celui des contaminés.

Les États-Unis isolés à l’Onu

Les États-Unis n’ont été soutenus vendredi que par Israël pour refuser lors d’un vote à l’Assemblée générale de l’ONU une résolution pour une «action globale et coordonnée» face à la pandémie et qui souligne le «rôle crucial» de l’OMS.

Négocié depuis mai, ce texte a été adopté à une majorité écrasante par 169 pays sur les 193 des Nations unies. L’Ukraine et la Hongrie se sont abstenues.

France: «dégradation manifeste»

L’évolution de la situation épidémiologique du coronavirus en France fait «apparaître une dégradation manifeste», a déclaré vendredi le Premier ministre français Jean Castex. Le virus «n’a pas baissé d’intensité» et «est là pour quelques mois encore» mais «nous devons réussir à vivre avec lui sans nous laisser entraîner à nouveau dans une logique de confinement généralisé».

À travers le pays, 42 départements sont désormais classés en rouge, avec une circulation active du virus, a-t-il précisé.

Suisse: neuf régions françaises à risque

La Suisse a placé neuf régions métropolitaines françaises, dont Paris et sa région et la Provence-Alpes-Côte D’Azur, en zone à risque élevé en raison du nombre important de cas d’infections.

La Lettonie rétablit la quarantaine pour les arrivants d’Estonie

La Lettonie a rétabli samedi la quarantaine obligatoire de 14 jours aux arrivants de l’Estonie voisine à cause d’une recrudescence de cas de contaminations au Covid-19 dans ce pays, a annoncé vendredi le ministère estonien des Affaires étrangères.

Aussi, Riga mettra-t-il un terme à la zone commune balte de libre circulation instaurée depuis la mi-mai.

Espagne: plus de 12’000 nouveaux cas

Plus de 12’000 nouveaux cas ont été notifiés vendredi en Espagne, selon le dernier bilan publié par le ministère de la Santé, chiffre qui constitue un record dans ce pays depuis le début de la pandémie.

L’Espagne a été cette semaine le premier pays d’Europe occidentale à dépasser la barre du demi-million de cas.

Rencontres interdites à Birmingham

Les rencontres entre amis ou familles seront interdites à compter du 15 septembre à Birmingham, deuxième ville du Royaume-Uni en raison d’une poussée de cas de Covid-19, ont annoncé les autorités locales. Les habitants peuvent toujours se rendre dans les cafés, restaurants ou magasins mais ne peuvent rencontrer d’autres personnes de foyers différents.

Plus de 910’000 morts

La pandémie a fait plus de 910’000 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles vendredi. Plus de 28 millions de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 191’802 décès, suivis par le Brésil (130’396), l’Inde (75’271), le Mexique (69’649) et le Royaume-Uni (41’608).

Israël: la population arabe particulièrement touchée

En Israël, où un confinement partiel dans certaines localités a été remis en place, la communauté arabe israélienne est particulièrement touchée par la deuxième vague de l’épidémie.

D’après les dernières données du ministère israélien de la Santé, 30% des malades actuellement recensés le sont chez les Arabes israéliens, qui représentent environ 20% de la population du pays.

Un cardinal proche du pape testé positif

Le cardinal philippin Luis Antonio Tagle – étoile montante asiatique de l’Église catholique promue récemment à des hautes fonctions au Saint-Siège par le pape François – a été testé positif au coronavirus dans son pays, a indiqué le Vatican.

Neymar annonce son retour à l’entraînement

La superstar brésilienne du Paris SG Neymar a annoncé sur les réseaux sociaux son retour à l’entraînement, suggérant qu’il était bien guéri du coronavirus, contracté début septembre. Contacté par l’AFP, son club n’a pas confirmé s’il s’était entraîné vendredi.

En revanche, Paul Pogba – forfait pour la Ligue des nations avec la France après un test positif – est incertain pour le premier match de championnat de Manchester United, dans huit jours, selon l’entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.

Une protection pour les personnes âgées et leurs proches

Un médecin gériatre salvadorien a mis au point une protection permettant aux personnes âgées de toucher et prendre dans les bras leurs proches sans risque de contagion par le nouveau coronavirus. Le dispositif se présente comme une sorte de rideau de plastique.

Pouvoir «toucher ou prendre dans les bras [ses proches, ndlr] peut être bénéfique pour diminuer les niveaux d’anxiété et de dépression des personnes âgées», a souligné le Dr. Luis Bermudez en montrant vendredi son invention aux journalistes de l’AFP.

