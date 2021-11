Lutte contre le coronavirus – L’ère des pilules anti-Covid est ouverte

Les entreprises pharmaceutiques américaines Merck et Pfizer ont annoncé des traitements oraux efficaces. En cas d’homologation, ils seront donnés dès les premiers symptômes afin d’éviter des hospitalisations.

Une pilule ou un comprimé pour guérir du Covid? Les géants américains Merck (MSD) et Pfizer annoncent des résultats très encourageants pour des traitements oraux, tandis qu’un antidépresseur donne aussi des signes prometteurs, ouvrant peut-être un nouveau chapitre dans la lutte contre la pandémie.

Quels sont ces traitements?

On parle de traitements oraux, pilules ou comprimés, qui seraient donnés dès les premiers symptômes du Covid-19 dans le but d’éviter les formes graves et, donc, les hospitalisations.