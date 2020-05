L’invité – Coronavirus ou défense aérienne: l’armée doit être prête Stefan Holenstein souligne la nécessité de posséder les ressources nécessaires pour faire face aux situations les plus diverses. Opinion Stefan Holenstein

L’armée a mobilisé environ 5000 membres en service d’appui contre le coronavirus. Il s’agit d’un cas réel, pas d’un exercice. Notre armée de milice a jusqu’à présent parfaitement rempli ses missions. Son déploiement actuel enseigne surtout qu’il vaut la peine d’être préparé, et cela aussi dans le domaine de la défense aérienne.

Sans prévenir, le coronavirus a placé la troupe devant le fait accompli: deux ans avant la mise en œuvre du programme de développement de l’armée (DEVA), notre armée doit subir un vrai test d’endurance. Profitons de cette occasion unique pour tirer honnêtement les bonnes conclusions de l’engagement de l’armée contre le coronavirus et pour procéder à des ajustements structurels en ce qui concerne les capacités de commandement et d’endurance.

«L’armée doit être prête à répondre à toutes les menaces militaires et internationales, même si celles-ci ne sont ni prévisibles ni probables à l’heure actuelle»

Dans la lutte contre le coronavirus, les forces et les qualités de notre armée de milice déploient leurs effets positifs sur la société civile. Aucune autre institution de notre pays n’est en mesure d’intervenir d’urgence aussi rapidement dans les domaines les plus divers. L’armée doit être prête à répondre à toutes les menaces militaires et internationales, même si celles-ci ne sont ni prévisibles ni probables à l’heure actuelle. La pandémie nous apprend à nous préparer aux dangers éventuels et à ne pas penser seulement à combattre les crises lorsqu’elles sont déjà là.

Pour l’instant, la conclusion que l’on peut tirer de la crise du coronavirus pour notre politique de sécurité est que l’armée de milice suisse doit être dotée de capacités et de ressources pour pouvoir faire face aux situations les plus diverses. En aucun cas les différentes menaces ne doivent être mises en concurrence. L’armée doit par exemple non seulement disposer de solutions prêtes face aux cyberattaques, aux attaques de virus ou aux catastrophes naturelles mais, en tant que dernier bastion d’un État neutre et indépendant, elle doit également être équipée pour le cas qui, espérons-le, ne se produira jamais, de la défense.

Des avions à remplacer

Une défense aérienne efficace et crédible est l’épine dorsale de l’armée et garantit la protection et la sécurité de notre pays. Nous devons donc également poser les jalons pour le remplacement de nos vieux avions à partir de 2025. Les 6 milliards de francs, partie du budget ordinaire de l’armée, constituent en quelque sorte la prime d’assurance que nous devons être prêts à payer en période de calme pour être en mesure d’affronter un avenir incertain.

Un oui clair et net aux nouveaux avions de combat le 27 septembre est la condition pour que notre armée de milice puisse également à l’avenir accomplir ses tâches multiples pour servir toute la population et assurer sa sécurité. Sur le plan international, cela montre aussi que la Suisse prend au sérieux la défense de son indépendance et de sa neutralité ainsi que la protection des conférences internationales.