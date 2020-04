Chef de gang cinéaste, il tourne en chambre

Un Prix du cinéma suisse qui lui sera remis à la Saint-Glinglin, la sortie de «O Fim do Mundo» déprogrammée et remise à un avenir flou, et pourtant, fataliste, Basil Da Cunha rigole au bout du fil. Pas question de déprimer. «Quand tu décides de tourner un film, il faut s’attendre à perdre de l’argent, louper des occasions. Ça ne fait rien. Porté par un truc qui te dépasse, tu continues à taper dans la montagne des problèmes.»

N’empêche, le cinéaste, 34 ans, au lieu de dormir chez papa-maman à Lausanne, se serait mieux vu savourer une fiesta avec ses potes du quartier de Reboleira. C’est là qu’il habite depuis une dizaine d’années, un bidonville créole en périphérie de Lisbonne qu’il a filmé en chef de gang débrouille et rassembleur de talents. «O Fim da Mundo», chronique en immersion, danse un vaudou aussi réaliste que poétique, vrillé de pressentiments apocalyptiques. «J’ai toujours pensé que la réalité générait des situations fortes, des scénarios que peut alors transformer l’imaginaire.» Une vision que la crise a rattrapée.

«Je parle tous les jours aux gars là-bas, ils sont en état d’urgence depuis un moment. Les bars sont fermés, les gens n’ont pas le droit de sortir. Il y a de tout, ceux qui campent en bas de chez eux, les autres qui se masquent terrés dans leurs baraques. Tiens, l’autre jour, un pote m’a envoyé un clip où il faisait le mariole avec une arme et braillait «Je vais le flinguer le virus!» en roulant les mécaniques.» Inconscience? «C’est vachement dur de faire de l’existentialisme sur le tas. La fatalité plane partout au Portugal. Faut quand même voir leur système de santé défaillant, 4 ou 5 respirateurs pour le pays, l’humidité dans les maisons. Les problèmes respiratoires, c’est courant.»

Le réalisateur tient son patronyme de l’île de Tristan Da Cunha, larguée au large de l’Atlantique Sud, à hauteur d’Afrique du Sud. «Mais ma mère m’a rebaptisé Basil pour me fortifier dans une vie joyeuse.» Alors l’artiste vogue au vent de ses inspirations, «sur des journées monstre bien remplies». Entre un Skype à son scénariste et autre pianotages d’époque, l’ancien étudiant de la Haute Ecole d’art et de design de Genève révise ses classiques: «Deux ou trois films par jour, c’est ma dose de fuite. Je suis à fond dans la collection des Éternels, «Pickpocket» de Bresson, «Les monstres» de Risi, et des séries parfois, «The Wire» ou «Les Soprano». Mais pas trop, ça ne laisse pas trop d’émotionnel. Le cinéma, c’est quand même une autre échappée!»

D’ailleurs, le hors-la-loi au vague look punk tourne en chambre comme une bête sauvage. «J’ai enfin repris mon premier projet qui traînait inachevé. Une minisérie tournée sans argent ni scénario, 5 ou 6 épisodes avec mille défauts, mille moments magiques. Là, je monte.» Sans titre encore, cette production à l’arraché poursuit l’exploration du petit monde de Reboleira avec une distribution assez dingue. «J’ai suivi chaque personnage 2 ou 3 jours, un gitan de l’autre côté du fleuve, là où les familles administrent les barres des cités, un homme et son perroquet anthropomorphique ou encore un type qui construit une navette spatiale. C’était assez chaud. Dès que j’ai terminé, je la mets en ligne.»

Perfectionniste sous le scalp, il soigne ses cadres comme pour contenir la lave des images, procède au montage en maniaque. De quoi trancher avec le bouillonnement qui guette ces jours au bout des écrans et tablettes. «C’est un monde étonnant, tu peux voir les gars de «Gomorra» en direct tous les soirs, ou des gens de Chine, d’Inde, des pauvres au bord de leur fenêtre, des riches qui causent dans leurs beaux jardins. Après… cet amoncellement d’images ne s’agglomère pas en discours, et encore plus rarement en point de vue. Dans ce machin collectif, il n’y a pas le plus petit début de montage qui, par des ruptures et résonances, produirait du sens.»

Et de pester contre l’info toxique. «Des bulletins de l’OMS aux déclarations sur les réseaux, tout le monde est virologue de nos jours! Ça ne me semble pas sain de bouffer ça en continu.» Alors Basil Da Cunha ouvre la fenêtre. «Je n’arrive pas à intégrer le coronavirus dans un embryon de scénario. Quelles traces la crise va-t-elle laisser, ce que j’écris aura encore du sens dans quelques mois? Il faudra trouver la bonne distance.» Comme dans «La fin du monde»? «Tout à fait. Ne pas esquiver mais exprimer par les dégâts collatéraux… Hé! Ce film, je n’ai pas perdu l’espoir de le sortir en salle! Ma solution dans la vie, c’est toujours d’avoir un plan B. Et même un plan D.»

