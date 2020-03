Fermer ou pas: beaucoup de restaurants anticipent une décision politique

Gilles Meystre, député PLR et président de GastroVaud, le demandait sur Facebook dimanche soir: «POUR LA FERMETURE DES RESTAURANTS. Sur le front de la restauration, la situation empire d’heure en heure... Toute décision visant à décréter la fermeture des établissements serait donc saluée par GastroVaud et par son Comité cantonal.»

Joint par téléphone, il avoue avoir passé le week-end à recevoir des appels de restaurateurs inquiets. «C'est très difficle pour eux d'appliquer les mesures de restriction, de faire la police. Ils sont stressés. Alors oui, pour les patrons, c'est plus simple de dire à leurs employés que le restaurant ferme et qu'ils seront au chômage. Et économiquement, ce n'est pas tenable non plus: ils ne savent pas combien de marchandises commander, quel personnel faire venir, d'autant que les charges fixes courent toujours.»

Le président de GastroVaud explique: «Des remèdes doivent être proposés pour alléger, jusqu'au retour de jours meilleurs, les charges fiscales et bancaires des entreprises. Et la solidarité de certains milieux, notamment immobiliers, doit naître pour surseoir, ou à tout le moins réduire, les loyers des établissements fermés.»

On ne compte plus aujourd'hui le nombre de restaurants qui ont d'eux-mêmes pris la décision de fermer, même si certains avaient d'abord tenté de fonctionner selon les directives.

Renaud Meichtry, un des associés de la Brasserie de Montbenon, du Saint-Pierre et du café de Grancy, regrette: «On voulait rester un oasis de plaisir dans une période difficile mais on s'est rendus compte ce week-end que personne n'avait le goût à cela. On ferme pour des raisons citoyennes, éthiques et financières. Déjà ce week-end, on n'avait que le cinquième de notre personnel.» Ils attendent la décision de l'assurance chômage.

Le Café des Artisans a publié dimanche une vidéo où les deux tenanciers expliquaient leur décision de fermer. Le Montriond et le XIIIe siècle ont fait de même. Sa page Facebook indiquait: «C’est le cœur gros que nous avons pris cette décision samedi soir.» Idem pour le groupe Mad. «L’objectif est clairement d’inciter la population à rester chez elle afin de freiner la propagation du coronavirus dans le pays», explique ce dernier. Le Chalet-des-Enfants ferme son restaurant mais garde son épicerie.

D'autres tentent de continuer, comme la Pinte Besson ou le Perroquet: «J'ai ouvert il y a cinq mois, cette crise va me tuer, expliquer le patron du Perroquet, Pablo Reyes Del Canton, qui a repris aussi le Café du Pont et qui fabrique les jus Pom-Pom. En même temps, j'ai reçu vendredi l'émolument pour ma licence, les décomptes TVA, les charges sociales. Et je reçois ce lundi une explication disant que mes employés n'ont pas droit au chômage partiel tant qu'il n'y a pas une interdiction d'exploiter. Comment faire?»

Les grandes tables n'échappent pas au syndrome, comme l'Ermitage des Ravet, Denis Martin ou Là-Haut, à Chardonne. «On était ouvert ce week-end, avance Guy Ravet, mais c'était bizarre. D'un côté, on nous demande de rester à la maison et de l'autre on nous laisse ouvrir notre restaurant. On n'est pourtant pas une activité vitale. Notre décision de fermer nous a tous soulagés, d'autant que nos parents sont dans le groupe à risque.»

A Vevey, l'Hôtel du Lac a fermé son restaurant à la clientèle extérieure, réservant la salle pour les pensionnaires de l'établissement. A Morges, le Restaurant du Club nautique a également fermé, comme The Local, à Echallens, qui s'est pourtant lancé il y a un mois seulement.

«On a pris la décision dimanche soir, avant qu'il y ait une interdiction. Mais on voulait aussi montrer l'exemple, explique une des associées, Lina Favaro. L'ambiance n'y était plus, la fréquentation était divisée par deux. Plus vite on pourra stopper cette épidémie, plus vite on pourra redémarrer. Mais ça va être difficile.»