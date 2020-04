Unia Vaud veut boucler tous les chantiers

Trois chantiers vaudois contrôlés sur quatre violent les normes sanitaires, cette semaine. Le syndicat écrit au Conseil d’Etat jeudi pour faire fermer tous les chantiers. La missive a été adressée à la présidente du gouvernement. Le gouvernement cantonal est prié de demander à Berne de bénéficier de la même exception qu’au Tessin. Ce n’est guère possible, réagit Nuria Gorrite.

Dans sa lettre, Unia demande que «soit prononcée immédiatement la fermeture des chantiers et d'obtenir la dérogation en vigueur dans le canton du Tessin. (...) Les tentatives d'application d'un modèle d'organisation qui serait propre à garantir la sécurité sanitaire des ouvriers sont illusoire.» Depuis lundi les chantiers rouvrent, après le feu vert du Conseil fédéral, qui exige le respect des normes sanitaires. Le syndicat estime à 40% l’activité reprise. «Les entreprises sont sous pression des maîtres d’ouvrages et des directions des travaux», note le syndicaliste Pietro Carubbio, responsable du secteur construction à Unia Vaud. En chiffres: 280 signalements ou dénonciations, 74 rapports après visite, 56 infractions (75,7%), 6 fermetures. Les capacités de contrôles sont faibles, déplore Unia.

Le Conseil fédéral a fixé les conditions pour octroyer une exception cantonale comme pour le Tessin. La première est que «le système de santé du canton concerné arrive à saturation, même après avoir obtenu le soutien d’autres cantons». La présidente Nuria Gorrite estime que la demande d’Unia est vouée à l’échec. «Nous ne sommes pas proche d’une saturation du système sanitaire vaudois, constate-t-elle. J’ai parlé avec Alain Berset cet après-midi et il est clair que le Conseil fédéral exclurait une exception vaudoise. La question de la santé des employés sur les chantiers nous occupe beaucoup. J’ai décidé de réunir les partenaires sociaux la semaine prochaine et mon collègue Philippe Leuba ordonne la fermeture de tout chantier après une inspection qui montre une situation non conforme».