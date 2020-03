L'Etat réduit ses activités au minimum et lance un appel aux employeurs

Le plus gros employeur du Canton tire le frein à main. Tous les employés de l’Etat de Vaud ont été avertis. Ils sont 33'000. La moitié d’entre-eux ne doit plus se rendre sur son lieu de travail. Dès lundi 16 mars, seuls ceux qui assument des tâches urgentes et critiques (santé, pénitentiaire, sécurités et paye notamment) sont autorisés à se rendre à leur poste de travail.

6000 employés de l’Etat se mettront ainsi dès demain lundi midi au télétravail. Une proportion à peu près égale, qui assume des tâches «non indispensables au fonctionnement immédiat de l’Etat», selon les termes de la présidente du Conseil d’Etat Nuria Gorrite, ne travaille plus. L’ensemble des chefs de service à élaboré dans les jours précédents une liste qui classifie chaque employé dans l’une ou l’autre de ces catégories.

Souplesse extrême pour la garde d'enfants

Nuria Gorrite précise aussi que l’Etat fera preuve de «toute la souplesse nécessaire» en ce qui concerne la garde d’enfants. Ainsi donc, à moins d’exercer une tâche urgente pour l’Etat, il faut «à tout prix garder ses enfants et ne pas surcharger le système de garde et y laisser un maximum de places pour ceux qui n’ont pas d’autre solution».

La présidente du Conseil d’Etat lance aussi un appel à tous les autres employeurs du Canton : «je les encourage vraiment à faire la même chose que nous et à limiter au maximum l’obligation de venir travailler».

Inlassablement, Nuria Gorrite rappelle que «le plus important est d’éviter les contacts physiques et de ne pas se parler à moins de 2 mètres de distance». Les plus de 65 ans, rappelle-t-elle, et les personnes à risque doivent «impérativement s’isoler pour se protéger. C’est pour eux que nous sommes en train d’arrêter l’Etat. Il faut que eux aussi nous aident».

Appel lancé aux jeunes

Enfin, l’élue en appelle à la responsabilité des jeunes. «Il y en a encore beaucoup trop qui ne respectent pas les mesures actuelles, qui sortent, qui organisent des fêtes privées. C’est totalement irresponsable. Nous sommes tous des acteurs de la chaîne et ces personnes ne font qu’aggraver la situation et provoquer l’accroissement des mesures. Ils mettent les gens qu’ils aiment et les personnes qui prennent soin des malades en danger.»