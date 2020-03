GastroVaud demande la fermeture des établissements

«POUR LA FERMETURE DES RESTAURANTS. Sur le front de la restauration, la situation empire d’heure en heure... Toute décision visant à décréter la fermeture des établissements serait donc saluée par GastroVaud et par son Comité cantonal.»

Voilà le début du message posté sur Facebook dimanche soir par le député PLR et président de GastroVaud, Gilles Meystre. A l'heure où plusieurs cantons décident de boucler les établissements publics en raison de la pandémie de coronavirus (Jura, Neuchâtel notamment), Vaud n'a pour l'heure pas pris cette décision. Et ce sont donc les professionnels de la branche qui lancent un appel.

Les raisons mentionnées par Gilles Meystre sont aussi bien sanitaires, pratiques, économiques que financières, dit-il. Il ajoute: «Des remèdes doivent être proposés pour alléger, jusqu'au retour de jours meilleurs, les charges fiscales et bancaires des entreprises. Et la solidarité de certains milieux, notamment immobiliers, doit naître pour surseoir, ou à tout le moins réduire, les loyers des établissements fermés. A situation exceptionnelle, posture, mesures et décisions exceptionnelles. Urgemment et solidairement.»

Dimanche, plusieurs restaurateurs avaient d'eux-mêmes pris la décision de fermer jusqu'à nouvel avis. C'est notamment le cas du Café des Artisans qui a publié une vidéo où les deux tenanciers expliquaient leur décision. Le Montriond et le XIIIe siècle ont fait de même. Sa page facebook indiquait: «C’est le cœur gros que nous avons pris cette décision samedi soir.»

Au Flon, le groupe Mad tire la prise lui aussi: «L’objectif est clairement d’inciter la population à rester chez elle afin de freiner la propagation du coronavirus dans le pays, dit-il dans un communiqué. La santé est plus importante que tout.»

Les équipes de la Brasserie de Montbenon, du Saint-Pierre et du café de Grancy ont aussi décidé de jeter l'éponge. Et demandent des mesures officielles. Un message publié sur leurs pages mentionne notamment: «On aurait bien aimé rester une petite oasis de plaisir du ventre au milieu de la tourmente, mais même en étant méticuleux sur les mesures sanitaires, la sécurité de notre staff et de notre clientèle exige qu’on ferme nos portes, dans un effort collectif pour restreindre la contagion - il est probable (et souhaitable) que les autorités l’exigent incessamment partout.»

Cette énumération n'est pas exhaustive et il y a fort à parier que d'autres prendront cette décision dans les heures et jours à venir. Pour le moment, les bars et restaurants (hors établissements de nuit, totalement fermés) sont limités à 22 h.