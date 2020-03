Voici comment vous informer en fonction de vos besoins

Les autorités vaudoises sont assaillies de questions. La population doit veiller à utiliser les bons numéros d’aide, d’information et d’urgence pour éviter des surcharges inutiles du système. Et pour pouvoir être informée au mieux !

La porte d’entrée principale est le site internet www.vd.ch/coronavirus. De cette page, une ribambelle d’informations sont présentées et classées selon les thématiques les plus importantes actuellement. Ecole, santé, entreprises, manifestations, administration... Et le fameux coronacheck, pour s'auto-évaluer.

Pour ce qui est des contacts par téléphone, les questions de santé uniquement doivent être posées au 0800 316 800.

Les demandes d’informations sur d’autres thématiques (entreprises, écoles, administration, etc), il faut composer le 021 338 08 08. Les numéros d’urgence traditionnels (112-117-118 ou 144) ne doivent être utilisés qu’en cas d’urgence réelle. Les autorités appellent d’ailleurs à ne sortir de chez soi qu’en cas d’absolue nécessité et de se tenir à l’écart des activités susceptibles de mobiliser les secours et de surcharger le système sanitaire.

Enfin, pour des questions aux impôts: 021 316 00 00.