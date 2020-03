Violences domestiques: que faire ?

Menaces sur les emplois, enfants présents et qu’il faut encadrer dans leurs travaux scolaires, sentiment d’être les uns sur les autres... Les conditions pour que des tensions apparaissent ou s’intensifient dans les familles sont réunies. Maribel Rodriguez, responsable du bureau vaudois de l’égalité entre les femmes et les hommes, l’atteste et coordonne la prévention et la lutte contre la violence domestique.

Avez-vous déjà observé une augmentation des violences domestiques?

Non, pas pour l’heure, sur le terrain, aucune observation de l’augmentation de ces violences n’a été faite. Mais il y a une vraie préoccupation, dit Maribel Rodriguez. Selon toutes probabilités, elles vont augmenter, de par ce sentiment d’insécurité qu’il y a dans l’air, ce climat anxiogène. C’est pourquoi le réseau de lutte contre la violence domestique ne relâche pas ses efforts.

Alors que les postes de police ont presque tous fermé, que faire en cas d’agression domestique?

La priorité, c’est d’appeler le 117. Dès qu’on est en situation de danger. La police reste très attentive et mobilisée sur ces questions. Il faut avoir ce réflexe en cas de risque imminent.

Que faire si on prend la fuite? Où aller?

Au centre d’accueil de Malley Prairie, non sans appeler avant, cela est préférable. Ce Centre propose une ligne téléphonique d’urgence, 24 heures sur 24. On y trouve du soutien, de l’orientation juridique, une possibilité de parler. Et, en cas de nécessité, Malley Prairie offre des possibilités d’hébergement. Des dispositions pour garantir l’observation des règles de l'OFSP et en cas de besoin un confinement des personnes atteintes par le Covid-19 ont été prises. Et un autre grand lieu d’accueil est en cours d’aménagement, sur un site non communiqué afin de garantir la sécurité des personnes hébergées. Mais depuis le téléphone d’urgence de Malley Prairie, chaque victime peut être orientée.

Et ailleurs dans le canton?

Il y a les centres LAVI d’aide aux victimes à Aigle, Yverdon et Lausanne. En ce moment, pas de guichet physique, mais une consultation téléphonique est en place. Je rappelle aussi que des constats médicaux de violence peuvent être effectués à Yverdon, Rennaz, Nyon et au CHUV. La police a expliqué que les auteurs de violences pouvaient être éloignés du domicile. Où sont-ils emmenés?

Lorsque la police intervient, elle évalue la dangerosité et décide au besoin d’expulser l’auteur avec interdiction de revenir au domicile. Selon le principe de qui frappe part. Suite à une évaluation des besoins et l’application de ce principe, il a été établi que les auteurs trouvent le plus souvent une solution auprès d’amis et de la famille. Si cela n’était pas le cas, il reste les foyers d’accueil d’urgence. Des enfants peuvent aussi être concernés par la violence, hors du couple. Que doivent-ils faire s’ils sont victimes?

117, toujours en cas de danger imminent. Le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a aussi mis en place depuis quelques jours une ligne téléphonique. Elle offre soutien et conseil aux jeunes et aux parents.