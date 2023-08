Correction fluviale – La Thièle renaturée est source d’inspiration pour le Rhône Les objectifs atteints par la renaturation de la rivière nord-vaudoise sont similaires à ceux visés par le projet d’élargissement des rives du fleuve. Frédéric Ravussin

À proximité de l’aérodrome d’Yverdon, la Thièle a totalement changé de visage et retrouve une dynamique naturelle. ODILE MEYLAN

«Si les travaux qu’on présente aujourd’hui n’avaient pas été réalisés, la Thièle aurait débordé trois fois depuis 2018.» En une simple phrase, lâchée sur la passerelle qui enjambe la rivière nord-vaudoise à la hauteur de l’aérodrome d’Yverdon, le chef de projet de protection contre les crues à la Direction générale de l’environnement, Joël Varidel, justifie les 18,6 millions de francs engagés pour la renaturation de ce cours d’eau aux portes de la cité thermale.

Pour le Canton, qui assure le 20% du coût (le reste étant assumé à 75% par la Confédération et à 5% par la Commune), la réussite de cette réalisation est d’autant plus importante qu’elle pourra être reproduite ailleurs. «C’est un exemple à échelle réduite des aménagements envisagés pour la troisième correction du Rhône», souligne le conseiller d’État Vassilis Venizelos qui ne cache pas que l’État doit «accélérer la cadence».

Dix fois plus grand

Dix fois plus grand – il s’étend sur 17 kilomètres de berges au total – l’immense chantier chablaisien entrera dans sa phase concrète cet automne avec comme première mesure l’élargissement du fleuve du côté d’Ollon. Un aménagement destiné à protéger la zone industrielle d’Aigle.

Amorcée voilà cinq ans à l’autre bout du canton, l’entreprise de correction fluviale de la Thièle sera alors totalement terminée. Les questions foncières et financières doivent en effet être bouclées le mois prochain. Sur le terrain en revanche, cela fait de nombreux mois que les promeneurs profitent du résultat d’un chantier dont le but premier était aussi d’assurer une meilleure protection contre les crues.

Nouveau visage

Sur ce tronçon de 1,8 kilomètre, qui s’étend grosso modo de la limite communale yverdonnoise au pont Rouge, la Thièle a totalement changé de visage. Et pas seulement parce que les digues ont été renforcées et rehaussées de 50 à 90 cm.

Taillé par l’homme voilà plusieurs décennies, le tracé rectiligne a été effacé par l’élargissement du lit qui s’étend désormais sur une trentaine de mètres (il a quasi doublé) et la création d’îlots, épis et bras secondaires. «Ils cassent la monotonie écologique et recréent une structure typique d’un cours d’eau naturel», souligne Simon Maendly, ingénieur en gestion de la nature.

«Ce grand projet concilie renaturation, protection contre les crues et besoins agricoles sans oublier la dimension loisirs des lieux.» Vassilis Venizelos, conseiller d’État

«Ce grand projet a pris en compte les différents aspects de l’utilisation de la Thièle pour concilier renaturation, protection contre les crues, besoins de l’agriculture, sans oublier la dimension «loisirs» des lieux», reprend Vassilis Venizelos.

Un exemple parlant de tout cela? S’il favorise la biodiversité, l’élargissement du lit majeur a aussi impliqué une réduction de 4 hectares des surfaces agricoles le bordant. En compensation, les 50’000 m3 de terres excavés ont été remis sur ces parcelles dont la couche de terre cultivable n’est pas très profonde. «Plus de 5 hectares ont ainsi été rehaussés, leur valeur agronomique s’en trouvant améliorée d’autant», conclut Joël Varidel.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.