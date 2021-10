Décision de classement par le Canton – Corsier comptera bientôt un nouveau monument historique Après l’église et la Maison Cuénod, la Maison vigneronne bénéficiera des plus hautes mesures fédérales de protection. Christophe Boillat

Le projet de décision de classement englobe l’ensemble de la Maison vigneronne. Archives 24 heures Philippe Maeder.

Le Canton a soumis à enquête le classement de l’ensemble de la Maison vigneronne. Construite en 1592, elle abrite le Café de la Place, connu aussi comme «Chez Francine», prénom de la sœur du propriétaire qui gère l’estaminet et son hôtel depuis vingt-cinq ans. La Maison vigneronne, qui trône au cœur du village, à la place du Temple, figure déjà depuis belle lurette à l’inventaire cantonal, en note 1. Pourquoi l’État a-t-il décidé d’augmenter le statut de l’édifice? «Sa conservation et son authenticité remarquables, son intérêt historique et architectural indispensable.» Corsier abrite déjà en son cœur de village deux monuments historiques: l’église et la Maison Cuénod. D’autres biens le sont aussi, comme une demeure aux Monts-de-Corsier.