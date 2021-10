Vague d’oppositions – Corsier-sur-Vevey fait front contre la 5G

C’est la dernière bataille en date d’une lutte qui dure depuis 2019 déjà. Le projet d’antenne 5G à Corsier-sur-Vevey, mis à l’enquête jusqu’au 19 septembre dernier, a récolté 109 oppositions. Un score non négligeable pour cette bourgade de 3400 habitants.

Le collectif Demain à Corsier (DàC) a mené la fronde. Plutôt habitué aux jardins communautaires et aux projets éducatifs écologiques, il a proposé un modèle de lettre aux habitants qui souhaitaient faire opposition. Avant cela, le DàC avait publié un tous-ménages à ce sujet, et organisé des conférences de spécialistes. C’est Noémy Baeriswyl, membre du collectif et voisine de l’antenne potentielle, qui a lancé l’alerte il y a deux ans en voyant un camion Swisscom dans son allée: «J’ai appris à ce moment-là, par hasard, que la compagnie projetait d’installer une antenne 5G en face de chez moi.»