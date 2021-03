Hockey sur glace – Cory Emmerton, au service de l’équipe Le Canadien du Lausanne HC n’est pas l’attaquant étranger le plus flashy de la Ligue, mais il est sacrément précieux. Jérôme Reynard

Cory Emmerton y est pour beaucoup dans le retour aux affaires des Lions cette semaine. KEYSTONE

Pas toujours apprécié à sa juste valeur parmi les suiveurs du LHC, Cory Emmerton est peut-être en train de convaincre les plus sceptiques. Si les Lions sont de retour aux affaires dans la course au top 6, ils le doivent en bonne partie à leur attaquant canadien, auteur de trois points dont un but mardi face à Davos, puis d’une nouvelle réalisation jeudi à Langnau.

Depuis son arrivée dans la capitale olympique en cours de saison 2018-2019, le centre de 32 ans est l’une des valeurs sûres lausannoises, dans son registre de joueur complet, au service de l’équipe. Précieux. Et en ce moment décisif, donc, en témoignent les 13 points qu’il a inscrits lors de ses 15 dernières apparitions. «J’ai mis un peu de temps à retrouver mes sensations après avoir dû mettre un terme à mon championnat 2019-2020 fin janvier et avoir subi deux opérations, au coude et à l’épaule, explique-t-il. Et puis, la situation avec les étrangers n’était pas évidente en première partie d’exercice. Chacun a dû trouver son rôle, s’habituer à une nouvelle culture avec Craig MacTavish, aussi. Les blessures et les transferts m’ont «permis» de me montrer davantage.»