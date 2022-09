Le LHC décimé – Cory Emmerton: «Ça peut être une belle opportunité!» L’attaquant du LHC a évoqué la vague de blessures que subit déjà son équipe et veut montrer mardi contre Rapperswil que la Vaudoise aréna sera (enfin) difficilement prenable. Robin Carrel

Physiquement, ça donne quoi de jouer trois soirs en quatre jours? C’est un challenge, vous savez. Et puis il y a le déplacement… Samedi soir on était à Lugano, on rentre tard et on rejoue dans la foulée contre Zurich. Oui, c’est un défi. Du coup, ce lundi, on l’utilise comme un jour de récupération, pour retrouver un peu d’énergie en vue du match de mardi. C’est un bel enchaînement mais, au fond, on en a l’habitude. C’est quelque chose qui arrive assez régulièrement dans une saison.

Et en tant que joueur, c’est plus sympa d’enchaîner les matches que les entraînements… Ça aide pour sentir le jeu et ses différents aspects. Des fois, quand tu as une semaine à attendre entre deux matches, tu peux avoir besoin d’un tiers et demi pour arriver à te remettre dedans. Dans ce sens, enchaîner est bien meilleur pour le rythme. Ensuite, quand on joue souvent, réussir à gérer ton énergie est la clé, afin d’appréhender des calendriers comme celui qu’on vit actuellement.

Il y a déjà pas mal de blessés au LHC. Est-ce quelque chose de normal dans une saison ou il faut déjà s’inquiéter? C’est une situation standard dans le hockey sur glace. On sait que des blessures peuvent et vont arriver. Mais ces jours, c’est vrai qu’on aurait sans doute préféré qu’elles s’étalent un peu plus dans le temps. Si elles n’étaient pas toutes arrivées en même temps, on aurait apprécié différemment la chose… Mais bon, c’est ce que le destin nous a proposé et il faut faire avec. Des joueurs vont devoir prendre les places vacantes et bénéficier de plus de temps de jeu qu’à l’habitude. L’équipe doit trouver un moyen de prendre le positif de cette période difficile.

Et le contingent a aussi été prévu pour ce genre de moments… Ah oui, définitivement, nous avons une belle profondeur d’effectif. On a des joueurs habitués à la quatrième ligne qui peuvent être utilisés de bien d’autres manières. C’est l’heure pour ces gars de montrer de quel bois ils se chauffent et je m’inclus dans le lot. Ça peut être une belle opportunité! Je sais qu’on aura droit à une belle adversité avec Rapperswil ce mardi. C’est une bonne équipe et qui joue bien ensemble. On sait ce qui se dressera devant nous. Ça devrait être assez intéressant.

«Mardi, il sera temps de montrer le vrai visage de cette équipe sur sa glace. On devra montrer qu’on sera toujours difficile à battre à la Vaudoise aréna.» Cory Emmerton, attaquant du LHC

Est-ce que vous vous attendiez à jouer autant en ce début de saison? Est-ce que ça change quelque chose à votre quotidien? Pour moi, c’est la même routine. Je m’entraîne toujours pour être prêt, pour faire face à tout ce qui se présente. Mon approche ne bouge pas. Et elle ne changera pas. C’est juste ainsi que je suis fait. Ces temps, ça revient, le temps de jeu augmente et il convient de se concentrer sur la récupération et faire attention à son corps, afin de pouvoir donner le meilleur de soi.

Tous les fans du LHC veulent sans doute vous poser une question bien particulière… Deux défaites à la Vaudoise aréna, trois victoires sur la route, vous me voyez venir? Ouais, ça peut ressembler à ça vu de l’extérieur. On savait d’ailleurs avant le match de dimanche que ça allait être compliqué face à une telle opposition dimanche, après être rentrés tard dans la nuit et avoir dû se battre à Lugano. Les Zurich Lions étaient l’équipe la plus fraîche en fin de match et ils l’ont montré lors de la troisième période. Pourtant, avant, nous avions fait du bon boulot. Les Zurichois ont appuyé sur le champignon en fin de rencontre et nous ont fait payer cher au tableau d’affichage. Mardi, il sera temps de montrer le vrai visage de cette équipe sur sa glace. On devra montrer qu’on sera toujours difficile à battre à la Vaudoise aréna et utiliser le soutien de nos supporters pour ça.

