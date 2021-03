Hockey sur glace – Cory Emmerton, comme un symbole L’attaquant canadien a montré la voie au Lausanne HC, qui s’est relancé au bon moment, mardi soir face à Davos (5-3). Jérôme Reynard

Cory Emmerton dévie victorieusement la rondelle. C’est 4-1 pour le LHC (50e). KEYSTONE

Lausanne et son coach, Craig MacTavish, respirent mieux. Après une série de trois défaites, les Lions se sont remis dans le bon sens de la marche, mardi soir à la Vaudoise aréna (5-3), en prenant trois points face à Davos, un adversaire direct dans la lutte pour le top 6. De quoi lancer idéalement cette semaine qui a tout d’un tournant et qui emmènera le LHC chez la lanterne rouge Langnau, jeudi, avant un nouveau duel face à un concurrent direct, Bienne cette fois, samedi à la maison.

La suite du programme se fera avec quatre unités d’avance sur les Grisons et quatre matches de moins au compteur. Par ailleurs, avec les deux succès engrangés par Bienne contre Berne, lundi et mardi, la victoire lausannoise est d’autant plus importante. Au coeur d’une période de haute pression, le LHC a retrouvé le chemin en remettant les bons ingrédients, soit en alliant intensité, rapidité d’exécution, verticalité et simplicité, principalement au cours d’une première partie de soirée qui lui a permis de prendre les devants (3-0 à la mi-match). Tout le monde a suivi le mouvement, de la première à la quatrième ligne, mais ce n’est certainement pas un hasard si l’impulsion dans cette rencontre est venue de Cory Emmerton.

Bertschy, rien de cassé

Le centre canadien n’est peut-être pas le plus flashy des attaquants étrangers du LHC, mais il est loin d’être le moins utile (12 points sur ses 14 dernières apparitions), et il est probablement celui qui est le plus complet. C’est en tout cas un véritable joueur d’équipe, qui a permis mardi à Joël Genazzi d’ouvrir le score (11e 1-0) et à Robin Grossmann de faire le break (28e 3-0), avant d’inscrire son nom sur la feuille des buteurs en allant où ça fait mal, dans le slot (50e 4-1). Comme un symbole.

Seule ombre au tableau dans cette soirée, si l’on excepte le coup de panique inutile de la fin de rencontre (retour de Davos à 4-3): la sortie sur blessure de Christoph Bertschy, touché à l'avant-bras en bloquant un shoot au deuxième tiers. Rien de cassé, toutefois, selon les premiers échos.