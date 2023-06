Hockey sur glace – Cory Emmerton s’entend avec le HC Sierre Le joueur de centre ontarien, qui patinait avec Lausanne depuis 2018, a signé un contrat d’un an avec le club valaisan de Swiss League. Emmanuel Favre

Cory Emmerton poursuit sa carrière en Suisse. Le Canadien passe du Lausanne HC au HC Sierre en vue de l’exercice 2023-2024. KEYSTONE/Cyril Zingaro

Cory Emmerton (35 ans) n’en a pas fini avec le championnat suisse de hockey sur glace. Dix jours après l’annonce officielle de la non reconduction de son contrat avec le Lausanne HC, club de National League avec lequel le Canadien patinait depuis 2018, on a appris que le joueur de centre s’était entendu pour un an avec le HC Sierre, équipe qui milite en Swiss League.

Selon nos sources, le club du Valais central a prévu d’officialiser la nouvelle en début de semaine prochaine.

A Graben, Cory Emmerton, un choix de 2e ronde des Detroit Red Wings au repêchage 2006 de la NHL, sera l’un deux joueurs importés avec le Québécois Eric Castonguay, membre des «rouge et jaune» depuis 2019, soit depuis le retour du HC Sierre dans le giron professionnel.

Premier anglophone depuis 2013

Organisation habituée à composer avec des joueurs étrangers francophones, le HC Sierre change de cap. Emmerton sera en effet le premier mercenaire anglophone depuis l’ailier droit saskatchewanais Jeremy Williams, aligné à 28 reprises avec le HCS en 2012-2013.

Depuis, le directeur sportif n’a fait appel qu’à des attaquants québécois: Eric Castonguay, Guillaume Asselin, Anthony Beauregard et Francis Perron. Avec des succès tout relatifs en ce qui concerne les deux dernières acquisitions. Est-ce la raison principale de l’élargissement du bassin de pêche symbolisé par l’arrivée d’un Ontarien crédité de 17 points (6 buts) en 31 matches avec le LHC en 2022-2023?

Ou doit-on y voir un signal tangible d’un changement de culture lié à la probable construction d’une nouvelle patinoire qui doit faire basculer le HC Sierre dans une autre dimension?

Emmanuel Favre

