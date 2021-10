Mon animal et moi – «Cosmik», c’est mon ami-calmant!» Quand Camille le voit pour la première fois, il n’a que deux semaines. Mais elle le sait, elle le sent: ce poulain et elle sont faits l’un pour l’autre. Saskia Galitch

Camille et son cheval Cosmik, un demi-sang suisse de bientôt 3 ans. Yvain Genevay / Tamedia

Il est parfois des évidences qui vous sautent à la figure. Ainsi Camille quand elle rencontre Cosmik. Nous sommes en mai 2019, à l’élevage d’Albin, à Forel-Lavaux (VD). Elle, 29 ans et des brouettes, se trouve dans une période de vie qu’elle qualifie pudiquement de «compliquée». Cavalière depuis l’enfance, elle monte régulièrement mais n’a jamais eu de cheval à elle et a donc décidé de s’en offrir un pour ses 30 ans. C’est-à-dire bientôt. Lui, deux semaines à peine, encore tout fragile sur ses jambes si fines, bien à l’abri auprès de sa mère, ouvre de grands yeux étonnés sur le monde. Il la regarde, elle fond complètement. «Il était tellement amour! Il avait déjà cette bouille adorable, ces yeux tendres et cette mine de petite crapule!»