Élection complémentaire à Cossonay – CossEntente confirme sa majorité absolue à l’Exécutif Joachim Cretegny et Jean-Claude Challet font leur entrée à la Municipalité. Le candidat de gauche, Loris Stehlé, ne parvient pas à créer la surprise. Jérôme Cachin

Joachim Cretegny et Jean-Claude Challet, les deux candidats de CossEntente, ont presque passé la barre de la majorité absolue.

L’Entente de Cossonay, qui répond aussi au nom de CossEntente, conserve ses positions intactes au sein de la Municipalité de Cossonay. Ses deux candidats, Joachim Cretegny et Jean-Claude Challet, ont été élus dimanche au second tour de l’élection, organisée pour repourvoir deux des sièges de la Municipalité. La participation est de 37,2%.

Joachim Cretegny obtient exactement la moitié des suffrages exprimés, soit 612 voix. Jean-Claude Challet engrange quant à lui 606 voix (49,5%). Leurs performances sont meilleures qu’au premier tour (respectivement 578 voix et 560).

Deux autres candidats étaient en lice. Le premier, Loris Stehlé (EPLO) obtient 452 voix (36,9%), à peine mieux que ses 440 voix du premier tour. Enfin, Eric Hovsepian, du groupe des Indépendants, ferme le peloton, avec seulement 244 voix (19,9%), presque autant que ses 246 voix du premier tour.

CossEntente conserve ainsi sa majorité de trois sièges sur cinq à la Municipalité. Cette proportion est conforme au poids de CossEntente au Conseil communal: 30 sièges sur 55. La syndicature est toutefois détenue par l’ex-députée socialiste Valérie Induni, de la coalition socialiste et verte Ensemble pour l’Ouverture (EPLO), élue en 2021. Avec Loris Stehlé, la gauche voulait se renforcer à l’Exécutif en attaquant la majorité absolue détenue par CossEntente, mais cette tentative a fait long feu. EPLO compte 17 élus au Conseil communal. Enfin, le PLR est représenté par un municipal et six conseillers communaux.

Rappelons que la double élection de dimanche a été provoquée par la double démission des municipaux de CossEntente, Bernard Ebener et Philippe Zufferey, à la mi-mars. Ils ne s’étaient pas coordonnés pour cette annonce. Sur le fond, ils ont invoqué les critiques du Conseil communal ou encore la complexité grandissante des dossiers.

Jérôme Cachin est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2019, spécialisé en politique. Il a été le responsable de la page Vaud de La Liberté de 2003 à 2019. Il est l'auteur d' Institutions politiques vaudoises, avec Mix & Remix (Loisirs et Pédagogie), paru pour la première fois en 2013. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.