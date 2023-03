Assemblée de mycologues – Cossonay s’érige en capitale des mordus de champignons Des experts amateurs venus de tout le pays se hâteront dans la commune du district de Morges, le dimanche 26 mars. Rencontre avec deux passionnés. Francisco Costa

Jean-Marc Hügli est président du groupe mycologique du pied du Jura, tandis que Josiane Bocherens est contrôleuse officielle de champignons. PATRICK MARTIN/24HEURES

Saviez-vous qu’il existait une organisation faîtière des sociétés mycologiques suisses? Et que celle-ci agrégeait dans ses rangs environ 5000 mordus de champignons et plus de 80 organismes? Dimanche, des cueilleurs venus de tout le pays auront le temps d’échanger à l’occasion de la 105e assemblée des délégués de l’Union suisse de mycologie.