Des grands peintres à la création contemporaine – Côté culture, la Provence rivalise avec les grandes capitales Avec le Parc des Ateliers et sa tour signée Frank Ghery, la Provence brille sur la carte internationale. Luma vient compléter une offre déjà très riche. Gérald Cordonier

À Arles, le nouveau Parc des Ateliers avec sa tour signée Frank Ghery vient d’ouvrir en bordure de la ville. Iwan Baan

Avignon, la Cité des papes et son grand raout annuel dédié, depuis plus de 75 ans, au théâtre et à ses saltimbanques. Aix-en-Provence, la petite-bourgeoise dont le plus illustre artiste n’est rien moins que Cézanne et qui accueille, depuis 1948, les stars internationales d’Art Lyrique, mettant à l’affiche les plus grands metteurs en scène d’opéra. Arles, enfin, immortalisée par Van Gogh et, depuis 1970, devenue épicentre incontournable de la photographie grâce à ses Rencontres. On n’y pense pas toujours quand on part chercher soleil, beaux paysages et sable fin au sud. Mais avec son histoire artistique, la Provence jouit déjà d’une place de choix sur la carte européenne, si ce n’est mondiale, de la culture. Avec ses grands festivals, la région ravit même, chaque été, la vedette aux grandes capitales.