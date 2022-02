Nouveau magazine en Romandie – Côté Nature débarque en Suisse romande

Un nouveau titre mettra en avant, dès le 6 avril, les sujets ayant trait au terroir et à la nature en Suisse.

Le groupe Ringier a annoncé lundi que le premier numéro du magazine Côté Nature sortira le 6 avril. Ce nouveau venu dans le monde médiatique veut compter sur l’audience de son pendant alémanique la Schweizer LandLiebe pour s’imposer.

Le titre, se déployant sur 100 pages, paraîtra quatre fois par année et sera vendu au prix de cinq francs. Se basant sur le succès des contenus de la LandLiebe, l’un des magazines payant les plus lus de Suisse, Côté Nature cherchera à les rendre ainsi accessibles au public francophone tout en développant des articles thématiques en Romandie.





«Le modèle de la Schweizer LandLiebe est une réussite journalistique et on ne va pas changer un magazine qui gagne», résume Caroline Zingg, rédactrice en chef du nouveau magazine qui sera réalisé à Lausanne. Contactée par Keystone-ATS, celle qui est également rédactrice en chef adjointe de L’Illustré explique que les lecteurs retrouveront des sujets romands basés sur le terroir et la nature, mais aussi des contenus anglés sur la partie alémanique du pays.