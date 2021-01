Crise du Covid-19 – Couacs dans la campagne vaccinale du Canton de Vaud Des personnes âgées sont invitées à se faire vacciner à Payerne alors qu’elles résident dans le Chablais. Le PLR dénonce «des retards et des lacunes inquiétants». Stéphanie Arboit , Romaric Haddou DÉVELOPPEMENT SUIT

Le centre de vaccination Covid-19 au CHUV. Odile Meylan

Jean Jenni et sa femme seront finalement «vaccinés pour la Saint-Valentin». Cet octogénaire et son épouse, domiciliés à Nyon, viennent d’obtenir deux rendez-vous simultanés, le dimanche 14 février, au centre de vaccination de Morges. Juste de quoi atténuer son agacement. «Mon épouse a également plus de 80 ans et elle ne peut pas se mouvoir, il est donc plus simple de nous vacciner tous les deux au même endroit et au même moment, démarre Jean Jenni. J’ai dû téléphoner treize fois au Canton en quatre jours avant qu’on nous trouve deux places. Je ne pouvais pas le faire directement en ligne puisque le système est nominatif.»