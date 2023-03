Abo Mascotte sauvée du Léman – Coulé par des fêtards, un cygne de 500 kilos refait surface Le pédalo vintage du Lacustre reposait par 40 mètres de fond depuis 2019. Il a été remonté sur la terre ferme à Ouchy le week-end dernier.

Le cygne a été treuillé à la surface samedi matin par le bateau du Cercle de la voile de Lausanne. Christophe Andreae

On le croyait définitivement coulé par 40 mètres de fond au large d’Ouchy, par une nuit de juin 2019, abandonné aux algues et à la vase dans le froid et le noir. Le cygne du Lacustre, mascotte qui a longtemps accueilli les clients de ce restaurant sur le Léman, a refait surface le week-end dernier, presque miraculeusement. Un pédalo vintage de près d’une demi-tonne, désormais couvert de moules, qui attend de se refaire une beauté à quai.