Avalanche aux Diablerets – Coulée de neige, inondation et éboulement La météo changeante et les fortes pluies enregistrées depuis mercredi dans la région ont eu des effets importants, principalement aux Diablerets. Christophe Boillat

DR

Une avalanche importante s’est produite à la mi-journée au village des Diablerets (commune d’Ormont-Dessus), révèle «20 minutes», aux alentours de midi. La coulée s’est déclenchée depuis le cirque de Creux de Champ, au pied d’un des sommets entourant la station de ski. «Il n’y a pas de blessés pour l’heure à déplorer, ni de dégâts sur les habitations du village», informe Florence Frei, chargée de communication à la police cantonale vaudoise.

DR

«Nous avions anticipé mercredi déjà une telle situation, déclare Christian Reber, syndic d’Ormont-Dessous. Aussi, nous avons décidé dès 16 h d’interdire la zone à tout accès piéton au site, et fermé la piste de ski de fond et le sentier raquettes à neige.»

DR

«D’autres mesures seront prises»

L’édile indique encore qu’une réunion urgente se déroulera ce soir aux Diablerets. «D’autres mesures importantes de sécurisation seront prises.», alors que le danger d’avalanches est actuellement extrêmement marqué sur les massifs des Alpes vaudoises.

L’édile était à 17 h sur le pont, comme des forces importantes du Service de défense contre l’incendie et de secours (SDIS) Alpin – en charge des communes de Leysin, Ormont-Dessous et Ormont-Dessus – et une entreprise spécialisée pour contenir une importante inondation en plein cœur du village des Diablerets. «L’incident se trouve près de la gare, a proximité de La Couronne (ndlr: café-restaurant de la place)», précise Florence Frei. La cause? C’est la Grande Eau, rivière qui prend sa source aux Diablerets, qui a débordé.

Ce n’est pas tout pour ce qui concerne la région. Un autre incident s’est déroulé sur la route cantonale au niveau du Sépey (commune d’Ormont-Dessous). «Un éboulement de terre s’est produit vers 15 h 15, entraînant des difficultés de circulation. Le trafic se fait en alternance», poursuit la porte-parole de la police cantonale.